Polderakkoord bereikt over ziektewet, ruzie gesmoord

Het kabinet bereikte daarover donderdag overeenstemming met de werkgevers, de werknemers en de verzekeraars. Alle betrokkenen zien het als een belangrijke doorbraak op een moment dat alom getwijfeld wordt over de kracht van het polderoverleg nu dat na jaren onderhandelen niet in staat bleek om het eens te worden over de toekomst van de pensioenen. Na die breuk leek het niet meer goed te komen tussen het kabinet, vakbeweging en werkgevers.

Toch is er nu een akkoord over beleid dat bij zowel de vakbeweging als de werkgevers uiterst gevoelig ligt. Het ziektewet-akkoord is vooral een handreiking naar kleine werkgevers. Zij klagen al jaren over de vele verplichtingen jegens zieke werknemers: twee jaar het loon doorbetalen en tegelijk proberen de uitgevallen werknemer te reïntegreren, met vele bureaucratische verplichtingen.

Ontzorgen

Om hen te helpen gaan de verzuimverzekeraars nu een transparante, uniforme verzekering aanbieden die de kleine werkgevers volledig ontzorgt. Ze regelen zowel de uitkering als de begeleiding bij reïntegratie. Zij gaan concurreren op prijs en met aanvullingen op het standaardpakket. Om te stimuleren dat de werkgevers met maximaal 25 werknemers zich daadwerkelijk verzekeren krijgen zij per 2021 een korting van maximaal 1.150 euro op de sociale premies die zij moeten betalen. Hiervoor trekt het kabinet in totaal 450 miljoen euro uit.

De afspraken zijn een aanpassing van het regeerakkoord. Daarin was afgesproken dat voor kleine werkgevers een collectieve verzekering zou komen via uitkeringsinstantie UWV. Dat zou echter een breuk betekenen met het stelsel van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zoals dat in 2006 is opgezet. Daarom is nu gekozen voor een basisverzekering waarmee verzekeraars de taak gaan vervullen die hen in 2006 was toegedacht. Aan de rechten van werknemers verandert niets.

Bezwaren

Tegelijkertijd ziet het kabinet af van bezuinigingen op de arbeidsongeschiktheidsverzekering WIA. Het komt hiermee tegemoet aan bezwaren van de vakbeweging tegen de voorgenomen aanscherping van de keuring voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Met het schrappen van de strengere eisen aan langdurig arbeidsongeschikten vervalt een bezuiniging van 300 miljoen euro uit het regeerakkoord. Koolmees denkt dit wordt opgevangen door een verminderd aantal mensen dat zich dan meldt voor zo’n WIA-uitkering. Die verwachting is gebaseerd op het plan met de ziektewet: minister Koolmees hoopt dat verzekeraars hun werk goed doen, waardoor minder uitgevallen werknemers zich melden voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Samen gaan vakbeweging, werkgevers en het ministerie van Sociale Zaken nog kijken naar de andere voorwaarden van de arbeidsongeschiktheidsregeling. Daarbij worden de keuringseisen, de eisen die aan arbeidsongeschikten worden gesteld en de reïntegratiehulp die uitkeringsinstantie UWV biedt, onder de loep genomen.

Na de jaarwisseling moet blijken of het de opmaat is naar verdere samenwerking of hernieuwd pensioenoverleg.