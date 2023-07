Pokerspel in Parijs: zwicht Mbappé voor de druk van PSG en het duizelingwekkende jaarsalaris van Al-Hilal?

Staat Kylian Mbappé open voor het bod van Al-Hilal, dat is de grote vraag. Beeld AP

De aanvaller is het middelpunt in een pokerspel dat hij zelf in gang heeft gezet door in juni aan te kondigen dat hij over een seizoen, medio 2024, wil vertrekken bij zijn huidige club PSG. Dat zint de club niet, aangezien zijn huidige contract dan afloopt en hij transfervrij bij een nieuwe werkgever kan tekenen. Vorig jaar verlengde hij zijn contract nog voor 32 miljoen per jaar, met een tekenbonus van circa 110 miljoen.

PSG, eigendom van de emir van Qatar, wil geld zien voor de duurbetaalde sterspeler en heeft een potentiële koper bereid gevonden. Al-Hilal uit Saoedi-Arabië schijnt 300 miljoen over te hebben voor Mbappé, veruit de hoogste transfersom ooit betaald voor een speler. Het aanbod is volgens berichten in diverse internationale media zaterdag ingediend bij PSG, met het verzoek om onderhandelingen te mogen beginnen met de 24-jarige aanvaller. Deze week zouden al gesprekken volgen.

Trainingskamp Japan

Saoedi-Arabië is niet de gedroomde bestemming van Mbappé; dat is Real Madrid. Maar PSG speelt het hard. De vedette is niet opgenomen in de selectie voor een trainingskamp in Japan. Hij heeft tot 31 juli gekregen om bij te tekenen, zodat hij niet transfervrij kan vertrekken. Hem is duidelijk gemaakt dat hij anders wordt verkocht of een seizoen op de bank moet doorbrengen. De Franse spelersvakbond UNFP heeft die dreigementen veroordeeld en overweegt de club voor de rechter te slepen. PSG zou de arbeidsrechten van Mbappé schenden.

Mbappé heeft tot nu toe volgehouden dat hij nog een jaar in Parijs blijft, maar de ongekende bedragen uit de oliestaat brengen hem wellicht aan het twijfelen. In buitenlandse media circuleren onbevestigde bedragen van 700 miljoen euro voor een jaar Al-Hilal. Inclusief de transfersom zou de club dus een miljard over hebben om hem een jaar naar de woestijn te halen.

Na dat jaar zou Mbappé opnieuw een financiële slag kunnen maken: hij zou dan transfervrij kunnen vertrekken naar Madrid. Volgens sommige berichten heeft hij al een contract met de Spaanse club. Hoe het pokerspel ook afloopt, het lijkt onontkoombaar dat Mbappé binnenkort andere sterspelers als Lionel Messi en Ronaldo naar de kroon zal steken als rijkste voetballer ter wereld.