Poging tot staatsgreep in Guinee-Bissau volgens de president afgeslagen

Urenlang waren schoten te horen in de buurt van het regeringspaleis in Bissau. Het is nog niet duidelijk wie achter de aanval zitten, maar het zou gaan om een mislukte militaire staatsgreep. Beeld EPA

Lange tijd vonden zware vuurgevechten plaats in de omgeving van het regeringspaleis. Het staatspersbureau berichtte dinsdagmiddag dat schoten het regeringspaleis hadden beschadigd en ‘indringers’ enkele regeringsfunctionarissen vasthielden. President Umaro Sissoco Embalo en premier Nuno Gomes Nabiam waren vermoedelijk aanwezig in het pand voor een kabinetsoverleg.

Dinsdagavond maakte president Embalo een einde aan de onzekerheid over zijn veiligheid, toen hij op sociale media liet weten dat de situatie in Guinee-Bissau ‘onder controle’ is. Enkele uren later vertelde de president live op lokale media over een ‘mislukte aanslag op de democratie’, waarbij veel doden zijn gevallen onder de veiligheidstroepen. Embalo zei dat er geen ministers zijn gedood en dat een onbekend aantal aanvallers is gearresteerd.

Het is nog niet duidelijk wat zich allemaal precies heeft afgespeeld in Guinee-Bissau, een klein land met ongeveer 1,5 miljoen inwoners. Op sociale media gaan video’s rond van gewapende mannen met automatische geweren en granaatwerpers. Persbureau AFP meldde dat militaire voertuigen door de straten van de hoofdstad reden, terwijl mensen weg probeerden te komen en de winkels hun deuren sloten.

Al langer instabiel

Volgens president Embalo zijn de gebeurtenissen een reactie op zijn recente besluiten over ‘de bestrijding van drugshandel en corruptie’, maar de politiek in het land is al veel langer instabiel. Embalo, zelf een voormalig legergeneraal, claimde de verkiezingswinst in 2020. Hoewel die uitslag door een meerderheid van het parlement vanwege vermoedelijke fraude werd verworpen, riep Embalo zichzelf uit tot president.

Reeks staatsgrepen

Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres riep eerder op de dag op tot een onmiddellijk einde aan de gevechten en ‘volledig respect voor de democratische instituties in het land’. Het West-Afrikaanse economische samenwerkingsverband Ecowas en de Afrikaanse Unie veroordeelden de couppoging. ‘Ecowas veroordeelt deze poging tot staatsgreep en houdt het leger verantwoordelijk voor de veiligheid van president Embalo en zijn regering’, aldus de organisatie.

De zorgen binnen Ecowas zijn groot omdat in de afgelopen 18 maanden al in drie andere lidstaten een militaire machtsovername plaatsvond. West-Afrika heeft te maken met een reeks aan staatsgrepen, die de democratische verworvenheden van de afgelopen decennia ongedaan lijken te maken. Vorige week vond een militaire coup plaats in Burkina Faso. Ook in Mali en Guinee greep het leger recent de macht.

. Beeld .

In bijna alle landen in de Sahel-regio heeft een militaire junta nu de macht in handen. De militaire leiders krijgen steun van de bevolking, die ernstig gefrustreerd is over de toenemende onveiligheid door jihadisten en andere gewapende groeperingen. Ondanks internationale druk heeft geen van de militaire heersers nog nieuwe verkiezingen aangekondigd.

Guinee-Bissau is een van de armste landen ter wereld en kampt met ernstige corruptie. In de jaren 2000 werd het kleine land bekend als een doorvoerpunt voor cocaïne tussen Latijns-Amerika en Europa. Net als veel staten in de regio heeft Guinee-Bissau een lange geschiedenis van militaire machtsgrepen. Sinds de onafhankelijkheid van Portugal in 1974, heeft het kleine land vier staatsgrepen en een veelvoud aan couppogingen meegemaakt.