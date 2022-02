Poetins toespraak ontleed: verdraaiing en leugens

Poetin tijdens zijn toespraak op 21 februari. Beeld EPA

‘Burgers van Rusland, vrienden,

Ik begin met het feit dat het moderne Oekraïne geheel en volledig gecreëerd is door Rusland, om precies te zijn door het bolsjewistische, communistische Rusland.

‘geheel en volledig gecreëerd is door Rusland’

Dat Oekraïners hun soevereiniteit te danken hebben aan de bolsjewieken, is zelfs voor Poetins begrippen een extreme verdraaiing van de geschiedenis. Oekraïners riepen in 1918 voor het eerst de onafhankelijkheid uit, maar Lenins bolsjewieken vernietigden die en namen Oekraïne op in de Sovjet-Unie. Oekraïne is onafhankelijk sinds 1991. Niet omdat Rusland dat toeliet, zoals Poetin zei, maar omdat 90 procent van de bevolking daarvoor stemde.

En nu heeft het ‘dankbare nageslacht’ standbeelden van Lenin omvergeworpen in Oekraïne. De-communisatie noemen ze dat. Willen jullie de-communisatie? Prima, we zijn klaar om te laten zien wat echte de-communisatie betekent voor Oekraïne.

‘De-communisatie noemen ze dat’ In 2015 gaf toenmalig Oekraïense president Porosjenko opdracht tot de verwijdering van Sovjet-symbolen. Duizenden straten, parken en gemeenten kregen nieuwe namen. Standbeelden van Lenin zijn omvergetrokken. Porosjenko’s besluit had alles te maken met de Russische bezetting van de Krim en de ontketening van een oorlog in Oost-Oekraïne door het Kremlin. Sovjet-symbolen verwijzen voor veel Oekraïners naar overheersing door Moskou.

Rusland heeft altijd open en eerlijk met Oekraïne samengewerkt, met respect voor zijn belangen. Maar de Oekraïense autoriteiten bouwden een eigen staat gebaseerd op de ontkenning van alles dat ons verenigde, in een poging om de mentaliteit en het historische geheugen van miljoenen mensen te vervormen. Het is geen verrassing dat de Oekraïense samenleving is geconfronteerd met de opkomst van extreem-rechts nationalisme, dat zich snel ontwikkelde tot agressieve russofobie en neonazisme.

‘neonazisme’ Het Kremlin en de Russische staatstelevisie presenteren Oekraïne sinds de pro-Europese revolutie van 2014 als een bolwerk van neonazi’s, die gesteund worden door het Westen. Ze zoomen dagelijks in op extreem-rechtse facties die deelnamen aan de revolutie en in het oosten meevochten tegen pro-Russische separatisten. De facties zijn berucht om neonazi’s in hun gelederen, maar hun aantallen zijn klein. Bij de laatste parlementsverkiezingen haalden extreem-rechtse facties de kiesdrempel niet.

Ondertussen is Oekraïne onder externe controle geplaatst en wordt het aangestuurd vanuit westerse hoofdsteden. Beseffen de Oekraïeners dat hun land niet eens een politiek of economisch protectoraat is geworden, maar gereduceerd is tot een kolonie met een marionettenregime?

Het beleid om de Russische taal en cultuur uit te roeien en assimilatie te bevorderen gaat door.

‘de Russische taal en cultuur uit te roeien’ In Oekraïne bestaat één officiële taal: het Oekraïens. Door onderdrukking van het Oekraïens tijdens de Sovjet-Unie spreekt een groot deel van de bevolking ook Russisch. Voor 20 procent is Russisch de eerste taal. Een taalwet uit 2019 maakt het Oekraïens de verplichte voertaal op scholen en op radio en tv. Tot Poetins woede sloot president Zelenski vorig jaar drie pro-Russische zenders van een Oekraïense vriend van Poetin.

En zoals bekend, is Oekraïne van plan zijn eigen kernwapens te ontwikkelen, en dat is geen opschepperij.

‘kernwapens te ontwikkelen’ Oekraïne heeft al zijn kernwapens uit de Sovjet-Unie juist overgedragen aan Rusland. Dat gebeurde via het Boedapest Memorandum in 1994. In ruil kreeg Oekraïne veiligheidsgaranties van Rusland, de VS en het Verenigd Koninkrijk. De belangrijkste garantie, die twintig jaar later geschonden zou worden door Rusland: onthouding van dreiging of geweld tegen de territoriale integriteit en politieke onafhankelijkheid van Oekraïne.

Uit Europese hoofdsteden horen we: ‘Waarom maken jullie je zo druk om Oekraïense Navo-toetreding? Dat gaat niet morgen gebeuren.’ ‘Nou’, antwoorden wij, ‘als niet morgen, dan wel overmorgen’.

De Amerikanen hebben gewoon geen belang bij zo’n groot onafhankelijk land als Rusland. Tegenwoordig is een blik op de kaart voldoende om te zien hoe westerse landen zich hebben gehouden aan hun belofte om de Navo niet naar het oosten te laten oprukken. Ze hebben gewoon vals gespeeld.

‘hun belofte om de Navo niet naar het oosten te laten oprukken’ Na de val van de Sovjet-Unie heeft de Navo zich uitgebreid naar Oost-Europa en de Baltische landen. Volgens Poetin heeft het Westen daarmee een belofte gebroken. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Baker vroeg in 1990 aan Gorbatsjov of de Sovjet-leider garanties wilde dat de Navo ‘geen inch oostwaarts’ zou opschuiven. Er is nooit een schriftelijke afspraak over gemaakt. Moskou heeft ingestemd met verdragen die geen limieten stellen aan Navo-uitbreiding.

Ik wil benadrukken dat het gevaar op een plotselinge aanval op ons land veel en veel groter zal worden. De vliegtijd naar Moskou voor hypersonische aanvalswapens is straks 4 tot 5 minuten.

Rusland heeft het volste recht vergeldingsmaatregelen te nemen om zijn eigen veiligheid te waarborgen. Dat is precies wat we gaan doen.

Wat de Donbas betreft, zien we dat de heersende elite in Kiev voortdurend en publiekelijk aangeeft niet bereid te zijn om de Minsk-akkoorden uit te voeren. Integendeel, het stuurt juist aan op een nieuwe blitzkrieg in de Donbas.

‘een nieuwe blitzkrieg’ Rusland en Oekraïne verschillen al jaren van mening over de interpretatie van de Minsk-akkoorden. Rusland eist onder meer vergaande autonomie voor de separatisten, Oekraïne eist terugtrekking van Russische militairen. Daarom veranderde er sinds 2015 niets aan het front. Maar Oekraïne maakte geen enkele aanstalten om een offensief te openen.

En de zogenaamde beschaafde wereld doet alsof ze het niet ziet. Alsof al deze horror, de genocide, waaraan bijna 4 miljoen mensen worden onderworpen, niet bestaat.

de genocide Poetin heeft interventies van Rusland altijd gelegitimeerd als reddingen. In Oost-Oekraïne heeft hij de dreiging zelf gecreëerd door een oorlog te ontketenen: 14 duizend mensen zijn omgekomen. Maar inwoners van separatistengebied worden op geen enkele manier door Oekraïne bedreigd sinds de frontlinie vastligt. Oekraïne keert ze nog steeds uitkeringen en pensioenen uit. Poetin onderbouwt zijn beschuldigingen slechts met ongefundeerde berichten in de Russische staatsmedia.

In dit verband acht ik het noodzakelijk om een lang uitgestelde beslissing te nemen en de onafhankelijkheid en soevereiniteit van de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Loehansk onmiddellijk te erkennen.

Ik vertrouw op de steun van de burgers van Rusland, op alle patriottische krachten van het land.

Bedankt voor uw aandacht.’

* Dit is een ingekorte vertaling van Poetins toespraak