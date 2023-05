Poetins oorlog kost Soyeon Schröder-Kim steeds meer leuke dingen

Beeld Javier Muñoz

Volgens de Zuid-Koreaanse zakenvrouw Kim So-yeon, econoom en germanist, tegenwoordig Soyeon Schröder-Kim, was haar huwelijk al jaren duurzaam ontwricht toen zij in 2017 werd gespot aan de zijde van de 26 jaar oudere Gerhard Schröder. De Zuid-Koreaanse man met wie zij destijds nog getrouwd was, had een andere interpretatie van dit huwelijk. Volgens hem was van ontwrichting geen sprake tot de Duitse politicus in beeld verscheen die van 1998 tot 2005 dienstdeed als bondskanselier. Die Zuid-Koreaanse man was gewoon zo’n pechvogel geweest die voor ‘een grote vis’ wordt verlaten, ware het niet dat het ontwrichten van een huwelijk in Zuid-Korea strafbaar is.

Tot ongenoegen van Kim So-yeon achtte de rechter haar mans aanklacht ontvankelijk dat de avances van Schröder een Zuid-Koreaans huwelijk hadden verwoest. In 2021 werd de Duitse oud-kanselier – vanwege zijn successie aan trouwpartijen vaak Lord of the Rings genoemd, en ten tijde van zijn vierde trouwring ‘Audi-man’ (dit automerk heeft een logo van vier ringen) – in Seoel veroordeeld tot een huwelijksontwrichtingsboete van omgerekend 22 duizend euro. Voor de man die dankzij zijn vriendschap met Vladimir Poetin jaarlijks vergoedingen in zes of zeven cijfers opstreek voor diensten voor het Russische staatsgasbedrijf Gazprom en het Russische staatsoliebedrijf Rosneft, was het een fooi – Soyeon Schröder-Kim bleef verontwaardigd.

‘Het is niet belangrijk iemands eerste, maar iemands laatste vrouw te zijn’, zei ze ten tijde van haar aantreden als vijfde Schröder-echtgenote. Voordat haar man door de Russische invasie van Oekraïne ‘minder salonfähig’ werd, stond ze veel in glossy’s. Ze vertelde dan dat der Gerd door haar gezonder was gaan leven, plantaardiger was gaan eten en fors had geminderd met de drank.

Op haar Instagrampagina waren nog wel alcoholische consumpties te zien. Daar etaleerde ze aan één stuk door recepties, feesten, galadiners en kostbare garderobes. Connaisseurs die wilden weten ‘waar Schröder zijn geld van Poetin aan uitgeeft’, spotten om haar hals een uit witgoud en diamanten samengesteld snoer met de naam Pure Seduction, ter waarde van 21.900 euro. Mensen die de Schröder-Kims niet per se welgezind waren, stelden dat deze echtelieden goed bij elkaar passen: beiden zijn dol op schijnwerpers en luxe.

Maar toen begon Poetin zijn speciale militaire operatie en bleek dat Soyeon Schröder-Kim haar man wel zijn slechte eetgewoonten, maar niet zijn slechte vriendschappen had afgeleerd. Gerhard Schröder gaf in nauwelijks verhulde bewoordingen Oekraïne de schuld van de oorlog.

De oud-kanselier werd door kringen waar zijn vrouw graag kwam in de ban gedaan. Soyeon Schröder-Kim deed het afgelopen jaar haar best om op Instagram te doen alsof er niets aan de hand was. Ze ging onverdroten door met het etaleren van feesten, vakanties en diners.

Toen kwam de 9de mei. Op de Russische Dag van de Overwinning werd het echtpaar gespot op een plek waar het nog altijd van harte welkom is, de Russische ambassade in Berlijn. De Schröder-Kims hieven daar samen met onder meer de extreem-rechtse politicus Tino Chrupalla en oud-DDR-leider Egon Krenz het glas op Poetin. Het kostte Soyeon Schröder-Kim per direct haar baan bij NRW Global Business, de investeringsvereniging van Noordrijn-Westfalen waar ze 152 duizend euro per jaar verdiende om Zuid-Koreaanse investeerders te werven. Eine Party zu viel, luidde de samenvatting van Der Spiegel.

In het gossipcircuit heerst twijfel of dit huwelijk bestand is tegen minder geld en gala’s. Als dat niet zo is, kunnen de Schröder-Kims proberen Poetin in Zuid-Korea aan te klagen voor huwelijksontwrichting.