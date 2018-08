Poetins meest impopulaire maatregel: Russen moeten later met pensioen

Levensverwachting

Vergeleken met de jaren 90 gaat het goed met de Russische man. Destijds lag de gemiddelde levensverwachting op 58 jaar, nu op 66. Maar vergeleken met andere Europese landen is dat laag. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling weet de relatief vroege dood van de Russische man in 2015 aan ‘risico-verhogend gedrag bij mannen’. Ja, nog altijd is wodka of andere sterke drank een belangrijke doodsoorzaak onder mannen. Maar Russen drinken steeds minder, onder meer door verhoogde alcoholprijzen. Het is niet precies duidelijk waarom de levensverwachting van Russische mannen achterblijft. Wetenschappers wijzen op een haperende economie, die mensen in armoede en gezondheidsproblemen kan brengen, en op een matige gezondheidszorg. Het Russische bureau voor de statistiek voorspelt desalniettemin dat de levensverwachting voor mannen omhoog zal stijgen, naar 74 in 2034.

Pensioensleeftijd elders

In Nederland schuift de pensioenleeftijd, het moment vanaf wanneer de AOW-uitkering wordt uitgekeerd, langzaam op van 66 jaar nu naar 67 jaar en drie maanden in 2022. Veel partijen dringen aan op de invoering van een flexibele AOW-leeftijd. Mensen met zware beroepen zouden eerder met pensioen moeten kunnen dan bijvoorbeeld kantoorpersoneel. Minister Koolmees van Sociale Zaken denkt echter dat zo’n regeling ‘niet is uit te werken’.

Ook in België wordt gedebatteerd over een uitzondering voor de hogere pensioenleeftijd (67 in 2030) voor zware beroepen. Een akkoord van de minister van Pensioenen met een vakbond plaatste onder anderen politieagenten en leerkrachten in de categorie. Zij zouden twee tot zes jaar eerder met pensioen mogen. De deal werd door andere partijen in de regeringscoalitie echter rap van tafel geveegd.

In Zweden is het rustig aan het pensioenfront, na een ingreep in de jaren negentig. Het land kent een flexibel pensioen, die mag ingaan tussen een leeftijd van 61 tot 67 jaar. Wie eerder met pensioen gaat wordt gekort op zijn uitkering. Wie later afzwaait, krijgt een extraatje.

In Frankrijk gaat de pensioendiscussie gepaard met een hervorming van de arbeidsmarkt. Ambtenaren bijvoorbeeld hebben vele voordelen, zoals een pensioen met 57 jaar voor kantoorpersoneel van de Franse spoorwegen.