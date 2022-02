Poetins invasie van Oekraïne is 9/11-moment voor EU

Een Oekraïense legerarts onderzoekt het lichaam van een Russische soldaat in Oekraïens uniform, die getroffen is bij schermutselingen in de buurt van Kiev. Beeld Sergei Supinsky / AFP

Premier Xavier Bettel van Luxemburg, de op een na kleinste lidstaat van de EU, kreeg donderdagavond de vraag of zijn land geen wapens naar Oekraïne moest sturen. Bedremmeld antwoordde hij dat het Groothertogdom (met een leger van 1.100 man) die niet produceert. Wel sancties, samen met de andere EU-landen, tegen Rusland. Steeds zwaardere pakketten. ‘Maar het duurt weken voor het effect daarvan gevoeld wordt.’

Het echte menselijke leed deze week zit natuurlijk in Oekraïne, waar president Poetins manschappen met geweld naar binnen walsten. Maar ook voor de EU en haar lidstaten zijn het geen prettige dagen: zie de stukgelopen diplomatie van president Macron en bondskanselier Scholz, en de maandenlang voorbereide sanctiepakketten die zodra ze in werking treden achterhaald zijn omdat Poetin schaamtelozer is dan gedacht.

Een Duitse SPD-politicus noemde de Russische invasie in Oekraïne ‘een 9/11-moment’ voor de EU, een wake-upcall. Het zou niet de eerste keer zijn dat een crisis de EU tot onvermoede dadendrang brengt. Feit is dat als de Poolse premier Morawiecki en zijn Sloveense collega Jansa – geen vrienden van de Brussel – zich als pleitbezorger van de Unie opwerpen, er iets aan de hand is.

Morawiecki was donderdag tijdens het spoedberaad van de Europese regeringsleiders het meest uitgesproken. ‘Als de EU relevant wil zijn, moet ze nu snel handelen. De hele wereld kijkt naar ons.’ Poetin betaalt de invasie met de miljarden euro’s die wij betalen voor Russische olie en gas, hield hij zijn EU-collega’s voor. ‘Dat moet stoppen.’ De EU wil toch een geopolitieke speler worden? Militair sterker zijn? Minder afhankelijk van Russische olie en gas?

Soeverein

Over die ‘strategische autonomie’ ging het nachtelijke gesprek tussen de leiders. Bijna alle premiers en presidenten mengden zich in het debat. ‘Deze oorlog toont dat Europa geen andere keuze heeft dan soeverein te zijn’, zei de Franse president Macron na afloop.

Militair stelt de EU niets voor, dat willen de lidstaten niet – geen Europees leger. En de EU-landen zelf zagen het vredesdividend na de val van de Sovjet-Unie als een eeuwigdurende meevaller, waardoor ook in Navo-verband de uitgaven achterbleven. Daarin lijkt een kentering te komen, al is het de vraag hoelang dat duurt. Miljarden voor wapensystemen kunnen immers niet naar de zorg, woningbouw, windmolens of landbouw.

Voor de energievoorziening geldt eenzelfde verhaal. Oproepen van Brussel om de nationale netwerken (stroomkabels, pijpleidingen) meer aan elkaar te knopen, werden pas serieus genomen nadat Poetin in 2006 de gaskraan naar Oekraïne (en daarmee naar Europa) had dichtgedraaid. De huidige Russische agressie dwingt de lidstaten tot een snelle invoering van de plannen van Commissaris Timmermans (Green Deal) voor meer (eigen) duurzame energie. Ontkenning, ontzetting en dan iets wat op ontwikkeling lijkt: niets menselijks is regeringsleiders vreemd.

Het zijn moeilijke besluiten. De Commissie becijferde onlangs dat de groene omwenteling een extra investering in de EU-landen vergt van 520 miljard euro per jaar. Voeg dat bij de honderden miljarden voor meer defensie en veiligheid, voor de productie van Europese superchips en superaccu’s, en de gewenste strategische autonomie krijgt een prijs.

Tegenmaatregelen

Zo ook de sancties tegen Oekraïne, vooral als Rusland straks tegenmaatregelen neemt en Europese producten gaat boycotten. Of minder gas levert, waardoor de energieprijzen nog hoger worden. De Italiaanse premier Draghi wees zijn EU-collega’s op de koopkracht van zijn burgers die onder druk staat door de hoge elektra- en gastarieven. En op de torenhoge Italiaanse staatsschuld (ruim 160 procent) en de stijgende rente. Met andere woorden: als u wilt dat ik meedoe aan die sancties en aan die strategische autonomie, kunnen die Europese begrotingsregels dan een onsje minder?

Grote veranderingen in de EU kosten meestal veel tijd, vooral als lidstaten wordt gevraagd nauwer samen te werken en macht over te dragen aan Brussel. Over de invoering van de euro is dertig jaar gesproken voor die werd ingevoerd, en dan nog halfbakken.

De Litouwse president Nauseda waarschuwde dat de EU zich niet langer de luxe kan veroorloven om als ‘debatclub’ te opereren. De recente geschiedenis leert dat als het echt moet – bij existentiële crises – de EU razendsnel kan handelen. Toen de euro op het spel stond (2011-2012), kwam er een ‘big bazooka’ (noodfonds van 500 miljard euro) en werd het toezicht op grote banken bij de ECB neergelegd. In de migratiecrisis (2015-2016) draaide de Unie met één klap haar asielbeleid, door de opvang van migranten af te kopen in Turkije. Tijdens de coronapandemie gaven lidstaten de Commissie de macht de levensreddende vaccins in te kopen en om 750 miljard euro op de kapitaalmarkt te lenen voor een nieuw herstelfonds. Poetins ongebreidelde agressie kan de katalysator worden voor de strategische ambities van de EU.