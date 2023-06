Poetins imago als ‘sterke man’ is beschadigd door vrijuit laten gaan van Wagner-opstandelingen

Ook al werd hij snel beëindigd, de gewapende opstand van Wagner-leider Jevgeni Prigozjin tegen de Russische legerleiding heeft laten zien dat Poetins machtssysteem wankel is geworden door de oorlog tegen Oekraïne.

Zaterdag panikeerde president Vladimir Poetin voor het oog van de natie. In een noodtoespraak aan de bevolking gaf hij toe dat Rostov, een stad met meer dan een miljoen inwoners en het commandocentrum van de Russische invasiemacht in Oekraïne, niet meer onder controle stond van de regering. Terwijl het huurlingenleger van Prigozjin in een colonne met tanks naar Moskou trok en verscheidene generaals van het leger gijzelde, sprak Poetin op tv van ‘hoogverraad’ en ‘een dolksteek in de rug’.

Over de auteur

Tom Vennink schrijft voor de Volkskrant over Rusland, Oekraïne, Belarus, de Kaukasus en Centraal-Azië. Hij reist geregeld naar de oorlog in Oekraïne. Eerder was hij correspondent in Moskou.

Poetin beloofde ‘wrede maatregelen’ en ‘onvermijdbare straffen’ voor ‘de verraders van het vaderland’. Maar in plaats daarvan liet hij Prigozjin en zijn strijders nog dezelfde dag ongestraft wegkomen met hun gewelddadige opstand tegen de legertop. Prigozjin vertrok zaterdagavond onder aanmoedigingen van omstanders uit Rostov naar Belarus, waar hem veiligheid is beloofd via een deal met Poetins bondgenoot Aleksandr Loekasjenko. Wagner-strijders trokken zich zondag op hun gemak terug uit militaire kwartieren in Rostov en Voronezj, een andere miljoenenstad die ze hadden belaagd. De strafzaak tegen Prigozjin voor gewapende muiterij (tot 20 jaar strafkamp) werd ingetrokken.

Met die oplossing voorkwam Poetin een gewapende confrontatie op eigen bodem tussen zijn eigen veiligheidstroepen en Prigozjins huurlingenleger. Maar door Prigozjin en zijn strijders ongestraft weg te laten komen, is Poetins gezag en imago als ‘sterke man’ ernstig beschadigd.

De gewapende opstand is het gevolg van de steeds grotere risico’s die hij neemt om een Russisch rijk te herstellen, met hemzelf als tsaar. Zijn invasie van Oekraïne is vanaf de eerste dag een blunder geweest. De opmars naar Kyiv liep uit op een bloedig fiasco. Sindsdien hebben de nederlagen zich opgestapeld. Het pijnlijkst waren de ineenstorting van de Russische linies in het noordoosten van Oekraïne en de gedwongen terugtrekking van de westoever van de Dnipro-rivier in het zuiden.

Zaadje voor machtsstrijd geplant

Poetin had de kans om zijn verlies te nemen en zijn leger gedeeltelijk terug te trekken. Maar hij koos ervoor een levensgevaarlijke weg in te slaan waarop omkeren onmogelijk is: hij voerde een mobilisatie in en annexeerde vier Oekraïense provincies tot Russisch grondgebied, zonder dat het leger ook maar een van die provincies volledig in handen had. Dat maakte onderhandelingen onmogelijk voor de Oekraïense regering.

Hij plantte het zaadje voor een machtsstrijd binnen zijn eigen systeem door ruim baan te geven aan de veroordeelde crimineel Prigozjin, die de president Russische overwinningen beloofde met zijn Wagner-huurlingenleger. Poetin stond Prigozjin toe om strijders te werven in Russische gevangenissen. De poorten van Ruslands strafkolonies gingen wijd open: tienduizenden criminelen, onder wie seriemoordenaars, verkrachters en overvallers, kwamen op vrije voeten in ruil voor loyaliteit aan Prigozjins leger.

Russische agenten staan voor het afgegrendelde Rode Plein in Moskou zondag. Nadat de Wagner-colonne op weg naar Moskou was gegaan, werden in de stad antiterrorismemaatregelen afgekondigd. Beeld EPA

De legertop, onder leiding van defensieminister Sergej Sjojgoe en stafchef Valeri Gerasimov, keek met afgrijzen toe hoe Wagner er wél in slaagde om Poetin te voorzien van goed nieuws. Sjojgoe en Gerasimov probeerden meermaals gebiedsveroveringen van Wagner op te eisen en beperkten de wapentoevoer naar Wagner.

In lagere rangen van het Russische leger heerst al langer ontevredenheid door de onmogelijke opdracht waarvoor Poetin militairen heeft gesteld. Soldaten klaagden in tal van video’s over de gebrekkige uitrusting waarmee ze naar het front zijn gestuurd. Bevelhebbers zijn op hun beurt niet serieus genomen door Poetin: zij kregen soms rechtstreeks uit het Kremlin de opdracht om onhoudbare posities te verdedigen, met gigantische verliezen als gevolg.

Gevolgen voor oorlog onduidelijk

Prigozjins opstand heeft te kort geduurd om te zien hoe loyaal Russische militairen en veiligheidsagenten zijn aan Poetin. Waren ze bereid en in staat om Wagner tegen te houden buiten Moskou? Met gruwelijke executies hebben de huurlingen niet alleen de Oekraïense soldaten geïntimideerd, maar ook de Russische. Mogelijk durfde Poetin de test niet aan en koos hij daarom voor een deal met Prigozjin.

De gevolgen voor de oorlog tegen Oekraïne zijn nog onduidelijk. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei zondag dat Prigozjins opstand bewijst dat Poetin ‘geen enkele controle’ heeft over Rusland en ‘vanzelfsprekend heel bang is’. ‘Hij weet waar hij bang voor is, want hij heeft de dreiging zelf gecreëerd.’

Maar Poetin lijkt behalve Prigozjin voorlopig geen bondgenoten kwijtgeraakt binnen zijn veiligheidsapparaat. Poetins woordvoerder Dmitri Peskov zei zondag dat de oorlog tegen Oekraïne onveranderd doorgaat. Hij weigerde in te gaan op geruchten over aanstaande ontslagen binnen de legertop – Prigozjin hoofdeis was het vertrek van minister Sjojgoe en stafchef Gerasimov.

Naar verwachting zal Poetin de repressie in Rusland nog verder opvoeren uit angst voor een vervolg op Prigozjins opstand. Hij weet dat revoluties in Rusland soms pas bij een tweede poging slagen. En zijn belangrijkste belofte aan de Russische bevolking is al 23 jaar: géén revolutie.