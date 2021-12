Poetins harde eisen vormen een gevaar voor de structuur van de veiligheid in Europa

Ruslands eisen aan de VS en de Navo zijn een grote en gevaarlijke uitdaging – niet alleen voor Oekraïne maar voor de bestaande ordening van de veiligheid in Europa. De Navo worstelt met een land dat verdragen en regels aan zijn laars lapt, en een president die terug wil naar een bang verleden.

‘Wanneer gaan jullie ons uitnodigen om tot de Navo toe te treden?’ Die vraag stelde Vladimir Poetin in 2000 als pas gekozen president aan toenmalig Navo-chef George Robertson. ‘We nodigen niemand uit voor toetreding, landen dienen zelf een verzoek in’, was het antwoord. Waarop Poetin zei: ‘Ja, maar we gaan niet in de rij staan met een hele trits landen die er niet toe doen.’

Precies die ‘landen die er niet toe doen’ staan centraal in Poetins huidige militaire en politieke uitdaging aan het Westen – een ongekende uitdaging in het tijdperk na de Koude Oorlog (1944-1991). Dat Poetin het einde van de Sovjet-Unie beschouwt als ‘de grootste geopolitieke tragedie van de 20ste eeuw’ was bekend. Nu eist Rusland terugtrekking van alle Navo-troepen uit landen die ooit tot het Warschau Pact behoorden (deels nu Navo-leden), en garanties dat de Navo nooit meer oostwaarts uitbreidt. Kortom, Poetin eist dat Europa de klok geopolitiek 25 jaar terugzet.

Revolver tegen de slaap

De eisen komen onder dreiging van militair geweld. Rusland heeft een grote troepenmacht langs de grens met Oekraïne opgesteld en waarschuwt dat zonder bevredigend antwoord de volgende stap militair kan zijn. Terwijl in West-Europa mensen denken aan Kerstinkopen of de nieuwste coronavariant, houdt Rusland het Westen een revolver tegen de slaap om het te dwingen tot onderhandelen.

De Navo zal de voorstellen met Rusland bespreken, zei de Duitse minister van Defensie Christine Lambrecht zondag tijdens een bezoek aan Duitse militairen in Litouwen. ‘Maar Rusland kan Navo-partners niet dicteren hoe ze zich moeten opstellen.’ De spanningen vragen volgens haar om een diplomatieke oplossing én ‘geloofwaardige afschrikking.’ Volgens tijdschrift Der Spiegel heeft de hoogste Navo-generaal voorgesteld de kleine ‘voorwaartse presentie’ die de alliantie nu heeft in vier oostelijke lidstaten (Polen en de drie Baltische landen) ook in Roemenië en Bulgarije te vestigen.

De Amerikaanse president Joe Biden en secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de Navo (tweede van links) op een groepsfoto in het Navo-hoofdkwartier die de eenheid van het bondgenootschap – vooral tegen Rusland – moet uitstralen. Beeld AP

Rusland heeft altijd bezwaar gemaakt tegen de uitbreiding van de Navo, en gepleit voor een pan-Europese veiligheidsstructuur waarin het een beslissende vinger in de pap heeft. Dat laatste lukte nooit – vooral omdat Rusland dit altijd op een 19e eeuwse manier wilde doen (waarin grootmachten de beslissingen nemen) en het Westen uitging van alle akkoorden (Helsinki 1975, Parijs 1990) waarin is vastgelegd dat mensen rechten hebben en dat soevereine landen zelf hun keuzes maken. Die keuzes wezen steevast naar het westen, niet naar Rusland.

Kernwapens

Voorafgaand aan de grote oostwaartse uitbreiding van de Navo sloten de alliantie en Rusland in 1997 een akkoord (de ‘Founding Act’) waarin de westerse bondgenoten zich voornamen geen kernwapens of grote troepenmachten in nieuwe lidstaten te plaatsen. Vanaf 2002 was er de Navo-Rusland Raad waarin politieke en militaire kwesties werden besproken.

Westerse landen hielden zich aan deze afspraken – zélfs nadat Rusland in 2014 de Krim had geannexeerd en een oorlog geïnstigeerd in Oost-Oekraïne. De roterende Navo-troepen in Polen en de Baltische landen zijn niet groter dan een bataljon. Hun aanwezigheid is een ‘tripwire’: stap erop en je hebt met de hele club van doen.

Behalve de afspraken tussen de Navo en Rusland waren er ook nog het aangepaste Verdrag inzake conventionele wapens in Europa (CFE), dat plafonds stelt aan militaire capaciteit in Europese landen. Daar stapte Rusland in 2007 voorlopig uit, en in 2015 definitief. En er was het INF-verdrag dat kernwapens voor de middellange afstand verbood – tot Rusland dit verdrag opblies door deze wapens opnieuw te bouwen en (waarschijnlijk) te plaatsen. Ook de Organisatie voor Vrede en Samenwerking in Europa (OVSE), een ware pan-Europese organisatie, wordt al jarenlang van binnenuit ondermijnd door Rusland.

Vanaf Poetins tirade tegen het Westen in München in 2007 gedraagt Rusland zich steeds openlijker als een revanchistische macht die de nieuwe Europese ordening radicaal afwijst. Twee landen die in 2008 de belofte kregen ooit Navo-lid te kunnen worden zijn deels door Rusland inmiddels gedeeltelijk ontmanteld: Georgië in 2008, Oekraïne in 2014. Na 2014 antwoordde het Westen met sancties en politieke uitsluiting – maar het was Rusland dat recent de stekker uit de Navo-Rusland Raad trok.

Twee leiders die de confrontatie met het Westen niet schuwen. President Poetin spreekt online met zijn Chinese collega Xi Jinping. Beeld EPA

Dus waarom nu deze enorme politiek-militaire escalatie? De sleutel ligt in het Kremlin. Het is mogelijk dat Poetin daadwerkelijk van plan is (een deel van) Oekraïne opnieuw aan te vallen. Het land zit met strategische reserves van meer dan 600 miljard dollar goed bij kas – genoeg om nog een ronde westerse sancties te doorstaan.

Vijandschap

Een andere verklaring wordt gezocht in de ontwikkeling in Poetins bewind in het binnenland: meer welvaart voor gewone Russen als basis voor populaire steun, heeft daar plaatsgemaakt voor interne repressie en vijandschap met het Westen. Dit ‘conflictmodel’ domineert al jaren de Russische tv-propaganda.

De afgelopen jaren is die vijandschap steeds openlijker geworden – inclusief moordcomplotten in Europese landen en tal van (gevaarlijke) militaire incidenten met Navo-landen. Voeg daarbij de sterk toegenomen interne repressie en je komt uit bij een Russisch bewind waarvan niemand het gedrag nog durft te voorspellen.

Een gevaarlijk moment dus – voor Oekraïne, en voor de hele Europese ordening. Hoe gevaarlijk, dat bepaalt het Kremlin, dat deze crisis immers zelf heeft gefabriceerd. Het Westen zal proberen eensgezindheid uit te stralen. Als Poetin alleen uit is op aandacht en een podium, zijn er vervolgens genoeg diplomatieke uitwegen. Niet alle Russische voorstellen zijn onaanvaardbaar. Nieuwe afspraken over nucleaire en andere wapens zijn op zichzelf wenselijk, net als ‘vertrouwenwekkende maatregelen’.

Maar Rusland is zelf uit bestaande verbanden gestapt, heeft verdragen opgeblazen en militaire incidenten gecreëerd. Dus de kans is niet gering dat Poetin meent wat hij zegt, en dat hij meer wil dan iemand hem kan geven.

De verstarring van het autocratisch bestuur in Moskou werd tot dusver vanuit het Westen met antropologische afstandelijkheid bekeken. Ten onrechte, blijkt nu.