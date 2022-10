Poetins antwoord na de aanslag op de Krimbrug: barrage van raketten op steden door heel Oekraïne, inclusief hoofdstad Kyiv

Brandende auto's in het centrum van Kyiv. Beeld REUTERS

Een barrage van Russische raketten daalde neer op Kyiv, dat al weken geen luchtaanvallen meer te verduren had gehad. In een videoboodschap opgenomen voor zijn paleis in het hart van de stad zei president Zelensky dat Rusland twee doelwitten had: de energievoorziening en burgers. ‘Dit is een moeilijke ochtend’, aldus Zelensky. ‘Het tijdstip en de doelwitten waren gekozen om maximale schade aan te richten.’

Volgens de Oekraïense regering zouden ‘elf belangrijke infrastructuur-voorzieningen in Kyiv en andere regio’s’ zijn beschadigd. De legerleiding meldde dat Rusland in totaal 75 raketten had afgevuurd op Oekraïense steden. Daarvan zouden er 41 zijn onderschept. De gouverneur van Mykolaiv, Vitali Kim, maakte rond dezelfde tijd melding van een aanvalsgolf van 47 raketten.

‘Non-stop beschoten’

Volgens de Oekraïense journalist Oleksiy Sorokin werd Kyiv maandagochtend ‘non-stop’ beschoten. De aanvallen begonnen in de ochtendspits en troffen veel mensen die op weg waren naar hun werk en naar school. Eerste beelden op sociale media lieten een enorme rookzuil zien die opsteeg boven het centrum van de stad. Al snel volgden foto’s en filmpjes van straten vol puin, huizen en auto’s die in brand stonden en een torenflat in het financiële district, die gehuld was in rook. Op straat lag al een enkele toegedekte dode.

Een filmpje op Twitter liet een enorme krater zien naast een kinderspeelplaats in het Sevtsjenko-park, waar het doorgaans druk is met wandelaars en straatmuzikanten. Ook bij de toeristische Klitsjko Brug ontplofte een raket. De glazen brug bleef intact. Volgens de burgemeester van Kyiv, Vitali Klitsjko, is vooral het district Sjevtsjenskivski in het centrum van de hoofdstad getroffen. De BBC meldde om 11.00 uur dat er zeker 8 doden zouden zijn gevallen en dat ‘veel meer mensen gewond zijn geraakt’.

Aanslag op Krimbrug

De willekeurige Russische beschietingen volgden twee dagen na de aanslag op de Krimbrug en een dag nadat de Russische president Vladimir Poetin Oekraïne beschuldigde van ‘terrorisme’. De brug werd zwaar beschadigd in een explosie, die volgens Poetin het werk was van Oekraïne.

De raketten in Kyiv kwamen als een grote verrassing. Het centrum was eind juni voor het laatst beschoten en niemand verwachtte beschietingen van parken, kantoren en woongebied. Mensen zochten haastig dekking in de metro en in schuilkelders. BBC-correspondent Hugo Bachega was net live op de zender toen een raket voorbij suisde. Even later klonk in de verte een explosie. Bachega dook weg en zocht een goed heenkomen in een kelder, van waaruit hij zijn verslag vervolgde.

Met de aanvallen op Kyiv, Lviv en Dnipro en een handvol andere steden wil Rusland de Oekraïners laten voelen dat ze nergens veilig zijn. In feite keert Oekraïne daarmee terug naar het begin van de oorlog, toen alle steden van het land door beschietingen werden getroffen.

Vergelding

De aanvallen worden gezien als een vergelding voor de aanslag op de Krimbrug, die het vasteland van Rusland verbindt met het geannexeerde schiereiland de Krim. De brug is belangrijk voor aanvoer van manschappen en wapens naar Russische troepen die vechten in het zuiden van Oekraïne. Volgens het Britse ministerie van Defensie staan de Russische bezetters onder zware druk van het Oekraïense leger, dat in het oosten en zuiden van het land bezig is aan een succesvol offensief.

Ook de stad Zaporizja is opnieuw beschoten, nadat daar zaterdag al 17 doden waren gevallen toen Russische raketten een flatgebouw vernielden. Zaporizja is al weken een doelwit van beschietingen. De stad, nog steeds in Oekraïense handen, is de hoofdstad van een van de regio’s die Poetin vorige maand eenzijdig en illegaal tot ‘Russisch grondgebied’ heeft verklaard. In negen dagen tijd zijn in de stad al meer dan 60 doden gevallen, voor zover bekend allemaal burgers.