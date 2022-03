Poetin zou door eigen adviseurs zijn misleid over de oorlog, Russische troepen hergroeperen zich rond Kyiv

Evacuees uit Irpin komen aan bij een opvangcentrum aan de rand van Kyiv. Behalve de vier miljoen Oekraïners die hun land zijn ontvlucht, zijn er een miljoen door de oorlog in eigen land op drift geraakt. Beeld Rodrigo Abd / AP

Dat hebben Amerikaanse inlichtingendiensten volgens Witte Huis-woordvoerder Kate Bedingfield vastgesteld. Poetin zou niet op de hoogte zijn geweest van het feit dat er Russische dienstplichtigen werden ingezet in Oekraïne. Ook zou hij niet goed zijn gebriefd over de schade die de westerse sancties de Russische economie berokkenen. Volgens Bedingfield zijn Poetins adviseurs ‘bang hem de waarheid te vertellen’.

Rusland kondigde woensdag onverwacht een staakt-het-vuren aan bij de belegerde zuidelijke havenstad Marioepol. Het bestand is ‘uitsluitend voor humanitaire doeleinden’, met name de evacuatie van inwoners, en moet volgens het Russische persbureau Interfax donderdag om 10.00 lokale tijd ingaan. Eerder woensdag werd nog bekend dat Poetin een Frans verzoek om een evacuatie uit Marioepol had afgewezen.

Russische troepen rond de Oekraïense hoofdstad Kyiv zijn zich intussen volgens het Oekraïense ministerie van Defensie aan het hergroeperen. Het Russische leger zou zijn aanvallen meer willen gaan richten op andere gebieden in Oekraïne, vooral op de zogenaamde bevrijding van de Donbas-regio in het oosten van het land, waarin ook de twee pro-Russische separatistische republiekjes Donetsk en Loehansk liggen.

Een dag eerder had het Russische ministerie van Defensie nog aangekondigd dat de aanvallen op Kyiv en de noordelijke stad Tsjernihiv zouden worden teruggeschroefd. Volgens waarnemers was van een afname van Russische aanvallen echter geen sprake: Tsjernihiv werd ’s nachts zwaar gebombardeerd (in de omsingelde stad zitten 100 duizend mensen in de val met voedsel voor een week) en ook rond Kyiv werd gevochten.

De Russische aankondiging was dinsdag gepresenteerd als een gebaar van goede wil voor de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne in het Turkse Istanbul. Oekraïne op zijn beurt stelde een toekomstige, internationaal gegarandeerde neutraliteit voor. Het Kremlin liet woensdag echter alweer weten dat de gesprekken niet tot ‘iets veelbelovends’ of ‘enige doorbraak’ hadden geleid.

Oorlogsmisdaden

De Verenigde Naties onderzoeken of Russische beschietingen van en luchtaanvallen op ziekenhuizen en andere burgerdoelen waarbij honderden mensen worden gedood, kunnen worden beschouwd als oorlogsmisdaden. Volgens VN-cijfers zijn al meer dan 1.100 Oekraïense burgers, onder wie zeker honderd kinderen, bij de Russische invasie om het leven gekomen. Het werkelijke aantal slachtoffers ligt waarschijnlijk veel hoger. Alleen al in het belegerde Marioepol zouden duizenden burgers zijn omgekomen.

VN-mensenrechtenchef Michelle Bachelet laat berichten onderzoeken dat het Russische leger in bewoond gebied clusterbommen gebruikt (bommen die uiteenspatten in vele kleinere projectielen) en inwoners van Marioepol onder dwang naar Russisch gebied evacueert. De Oekraïense bevolking verkeert in een ‘levende nachtmerrie’, zei Bachelet woensdag. Ze riep Rusland op zijn troepen direct terug te trekken.

Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zijn sinds het begin van de oorlog, ruim een maand geleden, meer dan vier miljoen inwoners van Oekraïne op de vlucht geslagen, van wie de helft kinderen. Het grootste deel van de vluchtelingen is naar Polen gevlucht. Velen zijn ook uitgeweken naar de buurlanden Hongarije, Moldavië, Roemenië en Slowakije. Daarnaast zijn miljoenen Oekraïners ontheemd in eigen land.

Zwaarste recessie sinds 1991

Het Kremlin liet aan het economische front woensdag doorschemeren dat Rusland mogelijk al zijn exportproducten binnenkort afgerekend wil zien in roebels, niet alleen olie en gas maar ook graan. Het zou een forse aanscherping betekenen van de Russische poging westerse landen te straffen voor de pijn die hun sancties de Russische economie toebrengen. Die is in de zwaarste recessie sinds 1991 beland.

President Poetin dreigde op 23 maart al dat ‘onvriendelijke landen’ (westerse landen die vanwege de inval in Oekraïne economische sancties tegen Rusland instelden) alle gasleveranties voortaan in roebel zouden moeten betalen. Om die reden stelde Duitsland, de grootste economie van Europa, woensdag een noodplan voor de gasvoorraad in werking, met onder meer rantsoenering als de roebelcrisis tot tekorten leidt.

Poetin heeft de Duitse bondskanselier Olaf Scholz woensdag echter telefonisch verzekerd dat Europese bedrijven met gascontracten niet in roebels hoeven te betalen. Volgens Poetin wordt een wet die gasleveranties in roebels afgerekend wil zien vrijdag van kracht, aldus medewerkers van Scholz.