Poetin zet Oekraïners in bezet gebied onder druk om Russisch paspoort aan te nemen

Een inwoner van Donetsk laat een Russische paspoort maken op het kantoor van de migratiedienst in Donetsk. Beeld AP

Rusland begon in 2019 al met de verstrekking van paspoorten aan mensen in bezette delen van de Donbas. Door Poetins decreet komen nu alle Oekraïners in aanmerking voor een paspoort. Zij hoeven niet te voldoen aan de gewoonlijke voorwaarden, zoals het afleggen van een inburgeringsexamen en een verblijf van vijf jaar in Rusland.

Poetin probeert de bezette gebieden zo snel mogelijk te ‘russificeren’. Het Kremlin voert het Russische lesprogramma in op scholen, geeft de eigen staatsmedia een monopolie en verving Oekraïense bestuurders door Russische bestuurders – waar de Oekraïense bestuurders zijn gebleven, is in veel gevallen onbekend.

Voedselhulp voor mensen met Russische paspoort

Poetins paspoortwet zet inwoners van bezette gebieden onder druk om Russische papieren aan te nemen. Rusland belooft onder meer voedselhulp en uitkeringen aan mensen die een Russisch paspoort aannemen, zo stellen Oekraïense media. Bezet gebied ontvluchten is voor Oekraïners vaak levensgevaarlijk.

Rusland ‘trekt de strop aan om de nek van de inwoners van de tijdelijk bezette gebieden’ en ‘dwingt ze deel te nemen aan criminele activiteiten’, stelt het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken in een reactie op de paspoortwet. Kyiv zegt dat slechts ‘een marginale groep collaborateurs’ vrijwillig de Russische nationaliteit zal aannemen.

Jonge Oekraïners worden in sommige gevallen gedwongen om Russische papieren aan te nemen. Baby’s in de provincie Cherson krijgen sinds de bezetting automatisch een Russisch paspoort, zo stelt Moskou. Rusland gaf ook al Russische paspoorten aan Oekraïense weeskinderen, zonder dat zij of hun voogden daar toestemming voor gaven.

Zelensky: ‘Crimineel beleid’

President Zelensky zegt dat Moskou 200 duizend kinderen naar Rusland heeft ontvoerd. ‘Het doel van dit criminele beleid is niet alleen om mensen te stelen, maar om ervoor te zorgen dat gedeporteerden Oekraïne vergeten en niet meer terug kunnen’, aldus Zelensky.

Het Oekraïense leger voert tegenaanvallen uit om bezet gebied in het zuiden te heroveren. Het naderde de afgelopen weken Cherson, de eerste stad die Rusland innam en de enige bezette stad op de westoever van de Dnipro, de rivier die Oekraïne in twee delen splijt. Maar het tegenoffensief verloopt stroef: sommige heroverde gebieden heeft Oekraïne alweer moeten inleveren aan Russische militairen.