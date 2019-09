‘Poetin zal niet blij zijn met verkiezingsuitslag, maar dat gaat hij niet publiekelijk zeggen’

De Russische president Poetin brengt zondag zijn stem uit in Moskou. Beeld EPA

Goedemorgen Tom, de partij Verenigd Rusland raakte de helft van haar zetels kwijt door een truc van de oppositie: hoe zat die precies in elkaar?

‘De kandidaten van de oppositie mochten niet meedoen aan de verkiezingen, maar in elk kiesdistrict was één kandidaat geselecteerd die niet van Verenigd Rusland was. Een communist bijvoorbeeld. De oppositie riep mensen vervolgens op om massaal op deze personen te stemmen. Dat is ook gebeurd, waardoor Verenigd Rusland een enorme nederlaag heeft geleden. De autoriteiten hebben nog geprobeerd om de resultaten met grootschalige fraude aan te passen, maar dat is niet gelukt.’

Heeft Poetin al op de uitslag gereageerd?

‘Nee. En hij gaat hier ook niet publiekelijk op reageren. Het zijn lokale verkiezingen en Poetin zal proberen zich hier zo ver mogelijk van te distantiëren. Maar hij zal hier niet blij mee zijn. Het is de eerste keer dat deze truc wordt toegepast. Nu zijn het nog lokale verkiezingen, maar over twee jaar worden er parlementsverkiezingen gehouden. Achter de schermen zal Poetin zijn mensen aan het werk zetten om te voorkomen dat de oppositie deze truc dan kan herhalen.’

En op straat? Hoe wordt daar op deze opmerkelijke uitslag gereageerd?

‘Het is niet zo dat er door iedereen over wordt gesproken: bij de meeste mensen leeft politiek niet zo. De opkomst was belachelijk laag: in Moskou slechts 22 procent. De bevolking is gedesillusioneerd en komt niet meer naar de stembus. Nu blijkt uit deze uitslag natuurlijk dat een relatief kleine groep wél is gemotiveerd om te stemmen, en dat het ook mogelijk is om de uitslag naar je hand te zetten. De oppositie is dus opgetogen, maar is tegelijkertijd voorzichtig met haar enthousiasme. Oppositieleider Alexei Navalny sloot vannacht een lange uitzending via YouTube af met de opmerking dat het gevecht van de autoriteiten tegen deze nieuwe verkiezingstruc morgen gaat beginnen.’

Oppositieleider Alexei Navalny zondag nadat hij zijn stem heeft uitgebracht. Beeld EPA

Betekent dit het begin van het einde van Poetin?

‘Nee, dat denk ik niet. De overwinning van de oppositie beperkt zich tot drie grote steden: Moskou, Irkoetsk en Chabarovsk. In andere delen van het land heeft Verenigd Rusland het aardig gedaan. Het is voor de oppositie een stuk moeilijker om dit bij de presidentsverkiezingen te herhalen.’

Wat betekent het voor de partij Verenigd Rusland?

‘Poetin distantieert zich al langer van de partij en ook politici van Verenigd Rusland die bij deze verkiezingen meededen, kwamen uit als onafhankelijke kandidaat. Omdat de naam Verenigd Rusland besmet is geraakt, en ze dachten dat ze zonder die naam meer kans maakten om te winnen. De partij moet zich dus flink achter de oren krabben en gaan nadenken over haar bestaansrecht.’