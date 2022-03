Poetin wil vanaf morgen betalingen voor gas in roebels, Frankrijk en Duitsland spreken van ‘chantage’

President Vladimir Poetin en Gazprom-ceo Aleksej Miller in 2017. Gazprom is het staatsgasbedrijf. Beeld AP

Frankrijk en Duitsland hebben de eis van Rusland direct verworpen en spreken van contractbreuk, omdat eerder was afgesproken af te rekenen in euro’s of dollars. ‘Chantage’ noemden de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire en zijn Duitse collega van Economische Zaken Robert Habeck het. Beide landen bereiden zich voor op een scenario waarin Rusland de gaskraan dichtdraait.

Ook het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de eis van Rusland verworpen. Nederlandse handelaren mogen dan ook geen roebels kopen van de Russische centrale bank, omdat die valutatransacties vallen onder de sancties die de Europese Unie tegen Rusland heeft ingevoerd. ‘Wij gaan niet betalen in roebels, want onderdeel van de sancties is geen zaken doen met Russische banken. Dat blijft zo’, zei een woordvoerder namens energieminister Rob Jetten tegen de NOS.

Lange termijn project

Voor het Russische besluit om nog enkel roebels te accepteren werd wel gevreesd, maar tot voor kort leek het niet aan de orde. Eerder op donderdag zei de Italiaanse premier Mario Draghi dat Poetin hem in een telefoongesprek had toegezegd dat in euro's betaald kon blijven worden. Ook gisteren meldde het Kremlin nog dat de omslag van euro’s en dollars naar roebels een project van de lange termijn was.

Donderdagmiddag bleken die uitspraken van Poetin weinig waard. ‘Om Russisch gas te kopen, moeten ze rekeningen openen bij Russische banken met roebels erop’, meldde Poetin op de Russische televisie. ‘Vanaf die rekeningen zullen vanaf morgen betalingen gemaakt moeten worden voor de levering van gas.’

Als kopers niet met roebels betalen, wordt dat beschouwd als wanbetaling en worden bestaande contracten verscheurd. ‘Als zulke betalingen niet gemaakt worden, zullen we dat zien als een ingebrekestelling van de kant van de koper, met alle bijbehorende consequenties’, vervolgde Poetin. ‘Niemand verkoopt ons iets gratis, en wij doen zelf ook niet aan liefdadigheid – bestaande contracten worden dus stopgezet.’

De Europese Unie haalt ongeveer 40 procent van haar aardgas uit Rusland. De Verenigde Staten maakten eerder bekend de Europese Unie te willen helpen om minder afhankelijk te worden van het land van Poetin. Nog dit jaar leveren de VS minimaal 15 miljard kubieke meter vloeibaar gemaakt aardgas (lng) meer vorig jaar.