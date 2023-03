Poetin wil offensief sterk opvoeren, VS voorzien moeilijke weken voor Oekraïne

Oekraïense militairen tijdens een beschieting van Russische stellingen nabij de plaats Bachmoet. Beeld AFP

De jongste analyse van Washington en militaire deskundigen van het maandenlange Russische offensief komt op een moment dat het weer in Oekraïne begint om te slaan: de kou maakt nu plaats voor milde lentetemperaturen. Nadeel voor beide legers is dat daarmee ook het modderseizoen begint, en dat maakt grootschalige militaire operaties over onverharde wegen moeilijker.

‘Wij weten dat president Poetin plannen maakt om weer in het offensief te gaan’, aldus woordvoerder John Kirby van Amerika’s Nationale Veiligheidsraad. ‘Hij plant nieuwe offensieve operaties nu het weer beter wordt. Wij proberen ervoor te zorgen dat Oekraïne in staat is zichzelf te verdedigen en offensieve operaties kan uitvoeren.’

Het Westen en Kyiv gingen er vorig jaar vanuit dat het Russische leger in het voorjaar van 2023 een groot offensief zou starten om de oorlog te beslissen. In de afgelopen maanden gingen de Russen echter al op diverse fronten in de aanval, vooral in Bachmoet.

Gerasimov

Dit gebeurde niet op de grote schaal waarmee aanvankelijk rekening werd gehouden. De offensieven werden in januari in gang gezet nadat het Kremlin de hoogste militair van het land, chef-staf Valeri Gerasimov, had aangesteld om de oorlog te leiden.

Volgens de Amerikaanse militaire denktank Institute for the Study of War, dat de oorlog in Oekraïne op de voet volgt, moet na maanden van vechten de conclusie zijn dat het Russische leger weinig is opgeschoten. De militaire deskundigen zeggen dat de Russen in de eerste maanden van dit jaar, ondanks de inzet van 300 duizend gemobiliseerde soldaten, slechts ‘lichte tactische winst’ hebben weten te boeken.

‘Het Russische lente-offensief nadert nu waarschijnlijk zijn hoogtepunt’, concluderen de deskundigen. Het instituut zegt dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat de Russische soldaten in de rest van het jaar, zelfs met de inzet van extra troepen, een ‘dramatisch ander resultaat’ zullen boeken. ‘Oekraïne is daarom in een goede positie om het initiatief weer terug te winnen en tegenoffensieven te lanceren in cruciale sectoren van de frontlinie’, aldus het instituut over de grote tegenaanval die Kyiv in het voorjaar wil beginnen.

Kunst- en vliegwerk

Het instituut schetst een beeld van de verrichtingen van het Russische leger dat aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Gevechtseenheden, zoals elite-onderdelen van de mariniers in Voehledar, hebben zulke zware verliezen geleden dat ze met kunst- en vliegwerk worden versterkt met reserve-soldaten.

In Bachmoet werd de afgelopen dagen, ondanks zware aanvallen op de Oekraïense posities, geen terreinwinst geboekt door de Russen. Ook bij Avdiivka, ten zuiden van Bachmoet, zouden de Russen zware verliezen lijden. Ze hebben hier de afgelopen dagen het aantal aanvallen fors opgevoerd.

Mogelijk is die laatste Russische operatie bedoeld om Oekraïense eenheden in naburige stadjes in de regio-Donetsk te dwingen zich naar Avdiivka te begeven om deze stad te verdedigen. Volgens het instituut is een Oekraïense terugtrekking uit de stad, ondanks de Russische aanvallen, nog niet aan de orde.

Ook de Australische generaal-majoor Mick Ryan, verbonden aan de denktank CSIS, concludeert dat de Russen tot nu toe dit jaar slechts ‘marginale terreinwinst’ hebben geboekt bij hun aanvallen in de regio’s Donetsk en Loehansk.

Enig momentum

‘Hoewel er de komende maanden nog veel kan gebeuren, zou het offensief van Gerasimov kunnen leiden tot een nederlaag voor het leger’, aldus Ryan in een analyse van de Russische operaties. ‘De Russen hebben de afgelopen twee maanden voor enig momentum gezorgd, maar ze hebben het initiatief nog niet genomen. Noch strategisch, noch op de grond.’

De VS maakten deze week bekend een nieuwe partij wapens naar Oekraïne te sturen ter waarde van 350 miljoen dollar. Ook worden de 31 beloofde Abrams-tanks sneller geleverd dan aanvankelijk gepland. Niettemin zal de Abrams, de belangrijkste gevechtstank van het Amerikaanse leger, naar verwachting pas in de komende herfst op het slagveld verschijnen.