Poetin wil cybercriminelen uitleveren aan VS, maar dan moet Biden hetzelfde doen

De Russische president Vladimir Poetin. Beeld AP

Met zijn aanbod, onder voorwaarden, gaat Poetin in op de klachten van de Amerikaanse president Joe Biden over het toenemende aantal ransomware-aanvallen door hackers vanuit Rusland. Biden wil die kwestie woensdag aan de orde stellen tijdens zijn topontmoeting met Poetin in Genève.

Poetin zei bereid te zijn te praten over een akkoord over het uitleveren van criminele hackers. ‘Als we overeenkomen om misdadigers uit te leveren, dan is Rusland daar natuurlijk toe bereid. Maar alleen als de andere partij, in dit geval de VS, hetzelfde doen’, zei hij.

Afpersingssoftware

Russische hackersgroepen zoals DarkSide en REvil zitten volgens de Amerikaanse regering achter aanvallen met afpersingssoftware op de Colonial-pijpleiding en JBS, het grootste vleesverwerkende bedrijf ter wereld. Door de aanval op de pijpleiding ontstond er in grote delen van de oostkust van de VS een nijpend tekort aan benzine. Ook JBS werd zwaar getroffen: tal van fabrieken stil te liggen, van de VS tot Australië.

Zowel Colonial als JBS betaalde miljoenen losgeld aan de hackers zodat ze hun computersystemen weer helemaal konden opstarten, al slaagde de FBI er in het geval van Colonial in een deel van het geld terug te halen.

Kremlin

Het Kremlin heeft alle aantijgingen dat Russische hackers achter de aanvallen zitten, steeds afgewezen en betiteld als onbewezen lasterpraat. Maar de FBI verdenkt de Russische regering ervan dat zij de hackers met rust laat, zolang zij geen doelen in Rusland aanvallen. Volgens experts zou in de malware zelfs codes zijn ingebouwd die verhinderen dat bondgenoten van Rusland, zoals Syrië worden aangevallen.

Het is de vraag of de Amerikanen het aanbod van Poetin erg serieus zullen nemen, als het om Russische hackers gaat. Poetin heeft er altijd op gehamerd dat Rusland zijn eigen burgers niet uitlevert. Rusland weigerde dan ook dertien Russen aan de VS uit te leveren, toen die daar in 2018 werden aangeklaagd wegens hun aandeel in de pogingen de verkiezingen te beïnvloeden met het stelen van e-mails van Hillary Clinton.

Poetin liet eerder al weten dat de Russische autoriteiten ook geen aanleiding zien hen zelf te vervolgen. ‘Als zij de Russische wetten niet hebben overtreden, is er niets om hen te vervolgen in Rusland', redeneerde hij destijds.

Aleksandr Litvinenko

Ook bij andere geruchtmakende zaken heeft Rusland steeds de poot stijf gehouden. Het weigerde de twee verdachten voor de vergiftiging van Aleksandr Litvinenko met het radioactieve polonium-210 aan Groot-Brittannië uit te leveren. Een van hen kreeg zelfs een hoge onderscheiding van Poetin.

Ook de drie Russen die zijn aangeklaagd voor hun aandeel in het neerschieten van vlucht MH17 zitten veilig in hun eigen land. De Russische autoriteiten weigeren zelfs een onderzoek in te stellen naar hen, hoewel ze daar volgens de regels van het luchtvaartverdrag van Montreal wel toe verplicht zijn.

Het is onwaarschijnlijk dat Biden zal instemmen met een uitleveringsverdrag tussen de VS en Rusland, zeker na de recente uitspraken van Russische rechters tegen oppositieleider Aleksej Navalny en diens anticorruptie-organisatie FBK. Die uitspraken duiden erop dat het Kremlin er niet voor terugschrikt het gerechtelijk systeem als politiek wapen te gebruiken.