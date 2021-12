Poetin wil Biden ontmoeten, Brussel houdt druk op de ketel

Poetin en Biden zagen elkaar in juni in Geneve. Beeld AP

Rusland overhandigde woensdag ‘concrete’ voorstellen over veiligheid in Europa aan de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Karen Donfried, zo liet het Kremlin weten. De VS zeiden deze voorstellen met hun Europese bondgenoten te zullen bespreken.

Wat de Russen precies hebben voorgesteld, is niet bekend gemaakt. Eerder eiste Rusland de intrekking van de belofte uit 2008 dat Oekraïne ooit lid van de Navo mag worden. Rusland wil dat de Navo niet verder naar het Oosten uitbreidt en dat bepaalde wapensystemen niet in Oekraïne en andere buurlanden van Rusland worden gestationeerd. De Chinese president Xi Jinping steunt Rusland in deze kwestie, zo maakte het Kremlin woensdag bekend na een videogesprek tussen Xi en de Russische president Vladimir Poetin.

Hoewel een Navo-lidmaatschap van Oekraïne voorlopig helemaal niet aan de orde is, weigert het Westen zijn belofte in te trekken. Oekraïne is een soeverein land, zeggen westerse leiders, dat zelf mag beslissen bij welk bondgenootschap het wil horen.

Europese leiders dreigden Rusland woensdag opnieuw met zware tegenmaatregelen als het Oekraïne binnenvalt. Volgens Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, zal de Europese Unie maatregelen nemen ‘die niet eerder vertoond zijn’ met ‘ernstige consequenties voor Rusland’.

Von der Leyen zei niet precies aan welke tegenmaatregelen ze dacht. Wel noemde ze de financiële sector en de energiesector als mogelijke terreinen waarop sancties zouden kunnen worden getroffen. Donderdag zullen de Europese regeringsleiders in Brussel praten over een sanctiepakket dat snel kan worden ingezet als Rusland Oekraïne binnenvalt. Brussel is zich ervan bewust dat zulke sancties ook de Europese Unie pijn zullen doen omdat Rusland tegenmaatregelen zal treffen.