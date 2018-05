Poetin en de oranjekleurige Kamaz-vrachtwagen waarmee hij over de burg reed. Foto ANP

In een oranjekleurige Kamaz-vrachtwagen reed Poetin over de brug, waarover auto’s en treinen de Straat van Kertsj kunnen oversteken. Tot nog toe was de oversteek alleen mogelijk per veerboot. De brug moet de Krim, wat het Kremlin betreft, voor eeuwig vastklinken aan Rusland.

Sinds Rusland het schiereiland innam, was het voor het verkeer uit de Krim uiterst lastig om naar Rusland te komen. Traditioneel liep de route via Oekraïne, maar de Oekraïense autoriteiten laten slechts mondjesmaat auto’s uit de Krim door bij hun controleposten. De enig overgebleven route was de veerverbinding vanuit Kertsj naar het zuiden van Rusland, maar daar staan vaak eindeloze rijen auto’s en vrachtwagens te wachten.

Dat moet vanaf woensdag afgelopen zijn; dan gaat de brug open voor personenauto’s en vrachtverkeer. De spoorbrug is naar verwachting pas eind volgend jaar klaar. Het project heeft tot nog toe volgens Russische opgaven 3 miljard euro gekost. In feite gaat het om twee dubbele bruggen van 4,5 kilometer, maar in totaal is de verbinding via het eilandje Toezla 19 kilometer lang.

Geen ontzag voor internationaal recht

De Oekraïense president Petro Porosjenko noemde de opening van de brug een ‘blijk van de minachting van Rusland voor het internationaal recht’. Bijna geen enkel land heeft het gezag van Rusland over het geannexeerde schiereiland erkend.

Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov prees Poetin, die volgens hem ‘zelf het initiatief nam voor dit project’. ‘Velen dachten dat deze plannen niet mogelijk waren.’ Zowel Hitler als Stalin verslikte zich in de bouw van een brug over de Straat van Kertsj: de Duitsers sloegen voordat de brug af was voor het Rode Leger op de vlucht, terwijl de brug die Stalin later liet bouwen instortte.

De ‘brug van Poetin’, zoals veel Russen het noemen, werd gebouwd door Strojgazmontazj, het bedrijf van Arkadi Rotenberg, een persoonlijke vriend van de president. Rotenberg, die in Rusland bekendstaat als de ‘koning van de overheidsopdrachten’, sleepte eerder al enkele lucratieve contracten in de wacht voor de bouw van complexen voor de Olympische Winterspelen van 2014 in Sotsji.

Poetin in de vrachtwagen. Foto AFP

Angst voor sancties

Veel bedrijven durfden hun handen niet te branden aan het ‘project van de eeuw’, uit angst te worden getroffen door de sancties die de Verenigde Staten en de Europese Unie hebben afgekondigd uit protest tegen de annexatie van de Krim. Onlangs werd bekend dat het Openbaar Ministerie onderzoek doet naar zeven Nederlandse bedrijven die ervan worden verdacht dat zij ondanks het verbod betrokken waren bij de bouw van de brug. De regering ziet deelname aan het project als een erkenning van de Russische aanspraken op de Krim.

Oekraïne eist nog steeds dat Rusland het schiereiland teruggeeft, maar het is zeer onwaarschijnlijk dat dit ooit zal gebeuren. Een groot deel van de bevolking van de Krim is voor de band met Rusland. Voor veel Russen is de Krim heilige grond waarvoor hun voorouders hun bloed hebben vergoten. De annexatie van het schiereiland leverde Poetin enorm veel populariteit op.