Poetin vindt het niet leuk om bij ‘Poeh-beer’ Xi te moeten bedelen

Beeld Javier Muñoz

Vladimir Poetin: ‘Kameraad Xi, felicitaties met dat prachtsucces op het 20ste Partijcongres.’

Xi Jinping: ‘我很忙’

Vertaler: ‘Onze leider zegt dat hij druk is. Over tien minuten is hij terug aan de lijn...’

Poetin, na 25 minuten: ‘Wat een prachtig partijcongres was dat Kameraad Xi, u bent echt...’

Xi: ‘赶快’

Vertaler: ‘Onze leider vraagt u op te schieten. Even voor uw info: onze leider is echt druk. Tot ieders vreugde is hij op het voortreffelijk verlopen 20ste Partijcongres bereid gebleken een derde termijn op zich te nemen en de Partij van obstructieve elementen te zuiveren. Vanochtend bleek helaas dat er in een van de zuidoostelijke provincies een gouverneur van de factie van Hu Jintao is blijven zitten. Door fouten van die gouverneur waren in dat gebied het afgelopen jaar nog vijf kritische bloggers actief. Onze leider is nu bezig daar een oplossing voor te vinden. Hij heeft per direct in de hele provincie een lockdown afgekondigd en de gouverneur op non-actief gezet. Helaas melden de plaatselijke ziekenhuizen nu dat er van een coviduitbraak geen sprake is, dat er zelfs helemaal geen nieuwe covidgevallen zijn. Daar moet onze leider dus nog even een mouw aan zien te passen. Maak dus snel uw punt heer Poetin.’

Poetin: ‘Kameraad Xi, dank voor uw kostbare tijd. U weet ongetwijfeld hoe verstrengeld onze imperia waren toen ze werden geleid door onze visionaire voorgangers Stalin en Mao. In de eerste jaren van de Volksrepubliek China vloeide er een eindeloze stroom roebels en hulpgoederen van Moskou naar Beijing. Door fouten van Stalins opvolger Chroesjtsjov, dezelfde die de Krim aan Oekraïne schonk, kwam er in onze vriendschap de klad. In 1961 kwam het zelfs tot een betreurenswaardige geopolitieke echtscheiding in de vorm van die Sino-Sovietsplit. Onze Amerikaanse vijand wist daarvan te profiteren. Dat donkere tijdperk ligt achter ons. Net als zeventig jaar geleden, staan wij weer sterk en eensgezind tegenover de VS en hun satellietstaten. Een prachtige manier om de hernieuwde vitaliteit van onze alliantie te tonen is wederkerigheid te betrachten in de hulp die China destijds van Rusland ontving.’

Xi: ‘无需支持’

Vertaler: ‘Onze leider laat u weten dat China geen Russische hulp nodig heeft, dat China nu de sterkste en vitaalste economie van de wereld is. Even voor uw info: onze leider werkt aan een nieuwe wereldorde die Chinees zal zijn. Ondersteuning is daarbij niet nodig.’

Poetin: ‘Jullie prachtleider begrijpt niet wat ik bedoel. Benadruk in je vertaling het begrip wederkerigheid: Rusland heeft nu hulp nodig van Chína, want de afschuwelijke yanks financieren nazi’s die zitten te stoken in historisch Russisch gebied. China kan ons steunen door eindelijk een keer vaart te maken met de aanleg van die nieuwe gaspijpleidingen van West naar Oost en mij een voorschot te geven voor het gas dat ooit jullie kant op komt.’

Vertaler: ‘Onze leider herhaalt dat hij geen hulp van Rusland nodig heeft.’

Poetin: ‘Wel verdomme! Snapt die gele beer niet wat ik wil of doet ie alsof ie het niet snapt? Ik heb hier echt genoeg van! Eerst word ik een half uur in de wacht gezet, daarna worden er spelletjes met me gespeeld. Het is verdomme al vernederend genoeg dat mijn oorlog zo slecht verloopt dat ik moet gaan bedelen bij een rijst vretende Winnie de Poeh. Ik ben wel Poetin hè, ik laat me niet als de eerste de beste ezel Iejoor behandelen! Ik heb geld nodig Poeh-beer, snap je dat niet?! Geld voor wapens! Geef geld Poeh-beer, en snel!! Ben ik nu duidelijk!?’

Vertaler: ‘Ik weet niet of ik dit moet vertalen, want op ‘Poeh-beer’ reageert hij altijd slecht.’