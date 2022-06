Poetin viert verovering Severodonetsk met raketten op Kyiv

Reddingswerker brengen een gewonde weg die geraakt werd bij de raketaanval zondag op de Oekraïense hoofdstad Kyiv. Een flatgebouw va negen verdiepingen werd geraakt. Daarbij viel een dode. Beeld AFP

De raketaanval, die ook een diepe krater sloeg in een speeltuin, volgde op de Russische verovering van de stad Severodonetsk zaterdag, na drie maanden van hevige gevechten. De explosies in Kyiv vielen samen met het begin van de topconferentie in Duitsland van de G7, de zeven economische grootmachten. De Russische raketaanval wordt gezien als een signaal aan de G7. De Zweedse ex-premier en diplomaat Carl Bildt noemde de aanval een ‘doelbewuste, opzettelijke escalatie’.

Severodonetsk is een dode hoop stenen, aldus Zelensky

De voortdurende Russische artilleriebeschietingen hebben vrijwel alle gebouwen in Severodonetsk beschadigd of verwoest. Wekenlang regende het Russische granaten, tot er uiteindelijk zo weinig over was van de stad dat het volgens president Volodymyr Zelensky geen zin meer had die dode hoop stenen nog langer te verdedigen. Nog op 7 juni had diezelfde Zelensky gezegd dat de slag om Severodonetsk ‘bepalend zou kunnen zijn voor het verloop van de oorlog in het oosten van Oekraïne’.

In westerse analyses wordt de waarde van de verovering van Severodonetsk gerelativeerd. Het gaat maar om een heel klein stukje in de honderden kilometers lange frontlijn. Dat het Russische leger daar drie maanden lang strijd voor heeft moeten leveren zou niet zozeer bewijzen hoe sterk, maar juist hoe zwak het eigenlijk is.

Waarnemers wijzen er ook op dat de geavanceerde Westerse wapens nu echt Oekraïne beginnen binnen te komen. De eerste Amerikaanse HIMARS-raketsystemen zijn volgens berichten al aan het front gearriveerd. Houwitsers, geschut en raketwerpers uit de VS, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland en Frankrijk zijn er al, of volgen snel. Zodra voldoende Oekraïense militairen zullen zijn getraind om ze te gebruiken, zal dat merkbaar worden aan het front, is de overtuiging in het Westen.

Volgend doelwit van de Russen is Lysychansk

Rusland zet zijn offensief in Loehansk intussen voort. Met Severodonetsk hebben de Russen 95 procent van de provincie in handen. Ze hebben nu hun zinnen gezet op de laatste stad in de regio die nog in Oekraïense handen is: Lysychansk, de tweelingstad die slechts van Severodonetsk wordt gescheiden door de rivier de Donets.

Het nieuws over de inname van Severodonetsk heeft ook zijn uitwerking gehad op de leiders van de G7 die in het Beierse Slot Elmau bij elkaar zijn gekomen. De Amerikaanse President Joe Biden benadrukte dat het Westen juist op dit moment Oekraïne niet in de steek mag laten: ‘We moeten hoe dan ook bij elkaar blijven, want Poetin gaat er al vanaf het begin van uit dat de Navo en de G7 uit elkaar zullen vallen. Maar dat is niet gebeurd, en dat zal ook niet gebeuren.’

De G7 worstelt echter met haperende sancties tegen Rusland. Volgens The Washington Post zijn de olie-inkomsten van Rusland sinds de afgekondigde olieboycot alleen maar gestegen. Het Internationaal Energie Agentschap zou hebben becijferd dat Rusland in totaal 19 miljard euro per maand aan olie-inkomsten heeft, bijna 50 procent meer dan wat het voor de oorlog verdiende.

G7 wil ook boycot op Russisch goud

Daar wil de G7 iets tegenover stellen. President Biden en de Britse premier Boris Johnson kondigden zondag in Beieren aan dat zij de import van Russisch goud willen verbieden. Rusland is een van de grote goudexporteurs van de wereld. Verreweg het grootste deel daarvan, zo’n 90 procent, gaat naar het Verenigd Koninkrijk. Jaarlijks verkoopt Rusland voor bijna 15 miljard euro aan goud aan het VK.

Sinds de oorlog zoeken oligarchen uit kringen rond Poetin hun toevlucht tot goud. Door het handelsverbod willen Biden en Johnson ook die superrijken treffen. Dinsdag komt de G7 met een verklaring over de goudboycot.