Poetin vervolgen voor oorlogsmisdrijven in Oekraïne? Ja, dat kan

Vladimir Poetin, afgelopen vrijdag, vlak voor een vergadering met de Russische Veiligheidsraad. Beeld AP

Het ICC, de Engelse afkorting van International Criminal Court, is sinds 2015 zelfs al met een vooronderzoek bezig over Oekraïne. Door de huidige geweldsescalatie kan dat in een hogere versnelling komen. Een zaak bij dit strafhof is relevanter en kansrijker dan de zaak die Oekraïne van plan is aanhangig te maken bij dat andere wereldhof in Den Haag, het Internationale Gerechtshof (ICJ, International Court of Justice). Een procedure daar kan, als het hof er überhaupt al aan begint, heel lang duren. Ook kan het ICJ – in tegenstelling tot het ICC – geen individuen vervolgen, het behandelt alleen geschillen tussen staten.

Karim Khan

De hoofdaanklager van het strafhof, Karim Khan, gaf de strijdende partijen in Oekraïne vrijdag al een niet mis te verstane waarschuwing, in een verklaring die aan de aandacht van de internationale media is ontsnapt. Hij volgt de ontwikkelingen ‘nauwgezet en met groeiende zorg’, zo liet hij weten, dit met het oog op mogelijke oorlogsmisdrijven, misdaden tegen de menselijkheid en genocide. ‘Eenieder die zulke misdrijven pleegt, ook door ze te bevelen of uit te lokken, of op een andere wijze eraan bijdraagt, kan vatbaar zijn voor vervolging’, aldus Khan.

Oekraïne noch Rusland behoort tot de 123 lidstaten van het Internationaal Strafhof. Kan het hof dan toch optreden inzake de oorlog in Oekraïne? Jazeker. Oekraïne heeft in 2015 de rechtsmacht van het hof erkend voor alle internationale misdrijven, gepleegd op zijn grondgebied vanaf 20 februari 2014. Dat was de periode van de Maidan-protesten, de gevechten in de Donetsk, de Russische militaire interventie daar en de bezetting door Rusland van de Krim.

Sindsdien loopt bij het ICC een zogeheten ‘voorlopig onderzoek’. Dat betekent dat de aanklager bekijkt of er redenen zijn een daadwerkelijk strafrechtelijk onderzoek te openen. En die zijn er, zo liet Khans voorganger Fatou Bensouda op 11 december 2020 weten. Het kantoor van de aanklager ‘concludeert dat er gerede grond is te geloven’ dat oorlogsmisdrijven en misdaden tegen de menselijkheid zijn gepleegd.

Speciale kamer

Let wel, dat was ruim vóór de recente geweldsescalatie en de aanval van het Russische leger op het gehele grondgebied van Oekraïne. Wat de aanklager na december 2020 te doen stond, was een speciale kamer van het ICC toestemming vragen een strafrechtelijk onderzoek te openen. Dat is tot nu niet gebeurd, maar uiteraard brengt de Russische invasie alles in een stroomversnelling, en geeft de oorlogvoering alleen maar meer reden te geloven dat er misdrijven zijn en worden gepleegd.

Khan gaf zijn verklaring vrijdag uit vanuit Bangladesh, waar hij op werkbezoek is. Hij liet weten dat hij na terugkeer in Den Haag met nadere informatie zal komen, ook over ‘de volgende stappen die ik voor ogen heb’.

Zo’n volgende stap zou uiteraard het beginnen van een strafrechtelijk onderzoek zijn. Litouwen heeft het ICC maandag al gevraagd daartoe over te gaan. Minister Evelina Dobrovolska van Justitie heeft dat meegedeeld.

Het mandaat van 2015 geeft de hoofdaanklager de vrije hand ook alles wat nú gebeurt in Oekraïne in zijn onderzoek te betrekken. De rechtsmacht van het hof strekt zich uit tot alle betrokken individuen, van welke nationaliteit dan ook. Dus ook Russen, dus ook Poetin. Ze kunnen allemaal (overigens ook aan Oekraïense kant) worden aangeklaagd.

Toestemming van de Veiligheidsraad heeft Khan niet nodig voor eventuele vervolgstappen. Een (in theorie mogelijk) besluit van de Veiligheidsraad om zijn onderzoek op te schorten, zal ongetwijfeld stuiten op veto’s van de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk.

Overigens kan er niemand worden vervolgd wegens het misdrijf van ‘agressie’, hoewel dat in 2018 werd toegevoegd aan het statuut van het hof. Op grond van een speciale regel is dit alleen te gebruiken tegen lidstaten van het hof, tenzij de Veiligheidsraad anders besluit (maar dat zal Rusland niet toestaan).