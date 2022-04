Poetin verrast met eis dat ‘onvriendelijke landen’ gas afrekenen in roebels

De Russische president Vladimir Poetin. Hij wil dat ‘onvriendelijke landen’ hun gasrekening in Rusland in roebels betalen. Dit versterkt volgens hem de Russische soevereiniteit (en de koers van de roebel) in een situatie waarin westerse landen het financieel systeem als wapen tegen Rusland gebruiken. Beeld AP

De maatregel van Poetin, een vergelding voor de westerse sancties die werden ingesteld vanwege de inval in Oekraïne, kan de lidstaten van de Europese Unie in grote problemen brengen. Zij betrekken 40 procent van hun gas uit Rusland, via langlopende contracten in dollars of euro’s. De EU en de G7 verbieden betalingen in roebels omdat die de sancties ondermijnen. Politici in Duitsland en Frankrijk spraken dan ook direct van ‘politieke chantage’.

De Russische zet kwam als een verrassing omdat Poetin woensdag nog zowel de Duitse bondskanselier Olaf Scholz als de Italiaanse premier Mario Draghi over het roebelplan had gerustgesteld. Draghi verklaarde donderdag eerder op de dag nog dat Poetin hem in een telefoongesprek had verzekerd ‘dat lopende contracten van kracht blijven. Europese bedrijven kunnen blijven betalen in dollars en euro’s.’

Consequenties van wanbetaling

Internationaal was er donderdag dan ook grote onduidelijkheid over de vraag welk wapen Poetin nu precies in stelling had gebracht tegen alle ‘onvriendelijke landen’ die Russische banken, bedrijven en oligarchen met economische sancties belagen. De tekst van het door Russische staatsmedia gepubliceerde presidentieel decreet en een speech van Poetin zelf kunnen op meerdere manieren worden uitgelegd.

Buitenlandse kopers van Russisch gas moeten volgens Poetin roebelrekeningen openen bij Russische banken om hiermee vanaf vrijdag hun leveranties af te rekenen. ‘Als die betalingen niet worden gedaan, zullen we dit als wanbetaling beschouwen, met alle consequenties van dien’, dreigde Poetin. ‘Niemand verkoopt iets voor niets, en we doen ook niet aan liefdadigheid, en dus zullen bestaande contracten worden beëindigd.’

Mogelijk wordt een constructie opgetuigd waarmee buitenlandse partijen hun gas indirect nog steeds in euro’s (of dollars) kunnen blijven afrekenen. Ze moeten daartoe twee rekeningen openen, een euro- en een roebelrekening, bij een Russische intermediair als Gazprombank, mogelijk via een buitenlands filiaal. Via de eerste rekening betalen ze in euro’s. De bank wisselt die via een valutatransactie op de Moskouse beurs om in roebels en zet die vervolgens op de tweede rekening. En daarmee wordt dan het gas betaald.

Uitsluiting van Swift

De wisseltruc maakt het mogelijk zowel in euro’s te betalen, zoals de contracten vereisen, als in roebels, zoals Poetin wil. Het versterkt volgens Poetin de Russische soevereiniteit (en de koers van de roebel) in een situatie waarin westerse landen het financieel systeem als wapen tegen Rusland gebruiken (door transacties in roebels te verbieden en Russische banken uit te sluiten van het betalingssysteem Swift). ‘Het heeft voor Rusland geen enkele zin in euro’s en dollars te handelen terwijl zijn reserves in die valuta zijn bevroren’, aldus Poetin.

Een hoge Franse regeringsbron liet aan persbureau Bloomberg doorschemeren dat er dankzij de nieuwe constructie niet veel zou hoeven te veranderen aan de gasbetalingen – sterker nog, dat die zouden kunnen doorgaan conform de lopende contracten. Het zou verklaren waarom Poetin zowel Scholz en Draghi kon sussen als het decreet tekenen.

Poetin zei donderdag in zijn speech dat Rusland zijn verplichtingen onder lopende contracten met buitenlandse partijen zal nakomen, inclusief gascontracten. ‘We zullen doorgaan met het leveren van gas in de afgesproken volumes – ik zeg dit met nadruk – en tegen prijzen die zijn vastgelegd in bestaande, langlopende contracten.’

Europa zoekt alternatieven

Niettemin zoeken veel Europese landen naarstig naar alternatieven voor Russisch gas. Die zijn echter niet direct voorhanden. De Verenigde Staten bieden aan meer vloeibaar gas (lng) te leveren, maar dat is duur en volstrekt onvoldoende. Duitsland en Frankrijk stellen samen noodscenario’s op voor het geval Rusland de gaskraan dichtdraait. Duitsland stelde al een noodplan in werking dat onder meer voorziet in rantsoenering.

Poetins roebeldecreet en de onzekerheden over de gevolgen deden de Europese gasprijs donderdagmiddag flink op en neer veren. Uiteindelijk zakte de prijs op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs weer (tot 121 euro per megawatt). Dit kan erop wijzen dat handelaren verwachten dat de gevolgen beperkt zullen blijven.