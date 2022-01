Poetin verklaart elke bestudering van het verleden taboe onder het motto: ‘Wat ik niet wíl weten, is niet gebeurd’

Olaf Tempelman legt bekende buitenlanders op de sofa. Deze week: Vladimir Poetin. Er loopt een lijn van zijn rancunepolitiek van 2022 naar zijn persoonlijke ervaringen in 1989.

Afwijzing, in welke vorm ook, kan verschillende reacties uitlokken. Afwijzing kan leiden tot reflectie en de vraag: waarom willen mensen iets niet? Zulke reflectie was de afgelopen eeuw voorbehouden aan één toekomstige Kremlin-bewoner, Michail Gorbatjsov. Hij was nog een lokaal bestuurder in Stavropol toen hij in augustus 1968 tv-beelden zag van Sovjet-tanks die een einde maakten aan de Praagse Lente. Hij trok toen een conclusie die de toekomst van Europa zou bepalen: het is niet goed om mensen met geweld iets op te leggen.

Afwijzing kan ook leiden tot wrok tegen de afwijzende partij. Van die reactie gaven alle Kremlin-bewoners voor Gorbatsjov blijk. Die reactie is terug bij Poetin. In tegenstelling tot Brezjnev of Andropov, ervoer hij afwijzing van het Sovjet-imperium persoonlijk. Poetin was 37 jaar en door de geheime dienst KGB gedetacheerd in de DDR toen de Sovjetvazalregimes in Oost-Europa een voor een bezweken omdat Gorbatsjov weigerde tanks te sturen. Poetin zag de menigtes uitlopen, zag de afkeer in de ogen van demonstranten bij de KGB-villa in Dresden, zag ze feest vieren in de nacht dat de Berlijnse muur viel, toen hij de KGB-archieven in veiligheid moest brengen. De een zijn euforie is de ander zijn krenking.

Geen geschiedenis die mensen meer vormt dan die ze zelf meemaken. De val van de Muur had voor Poetin directe gevolgen. De KGB vertrok uit de DDR. Poetin begon opnieuw als assistent van de burgemeester van Petersburg. Het is moeilijk géén lijn te ontwaren tussen zijn ervaringen in 1989 en zijn rancunepolitiek van 2022, waarin hij dreigt met oorlog in Oekraïne en de NAVO sommeert uit Oost-Europa te vertrekken.

Verkroppen van een afwijzing

‘Putinversteher’ oftewel westerse mensen die Poetin goed kunnen ‘begrijpen’, weten dat hij nooit heeft geloofd in de oprechtheid van de Oost-Europese menigtes van 1989, dat hij toen al dacht dat de CIA die mensen opstookte. Poetin verklaart ook altijd dat de kleurenrevoluties in Oekraïne en Georgië het werk waren van ‘buitenlandse agenten’. Maar wat een afgewezene zegt, is niet altijd wat een afgewezene denkt. Poetin heeft die menigtes van 1989 zelf gezien. Als hij toen echt CIA-agenten had gespot, was de afwijzing makkelijker te verkroppen geweest. Als al die landen waar menigtes uitliepen na 1989 niet om NAVO-lidmaatschap hadden gevráágd, was de NAVO-uitbreiding minder pijnlijk geweest.

Auteurs van opiniestukken in westerse kranten die stellen dat de NAVO nooit oostwaarts had mogen worden uitgebreid omdat het naar was voor Rusland en vooral voor Poetin, beweren ten onrechte dat de VS die uitbreiding per se wilden. Wie de jaren’90 in Oost-Europa heeft meegemaakt, weet dat de VS destijds niet zo happig waren op NAVO-uitbreiding. Amerikaanse ministers uit de Clinton-tijd hielden de boot steevast af als ze door hordes Poolse, Tsjechische, Litouwse of Roemeense journalisten werden bestormd met altijd weer dezelfde vraag: ‘Wanneer laten jullie ons tot de NAVO toe?’ Vergeleken bij de aandacht voor Russische gevoelens, is er altijd bar weinig aandacht geweest voor de angsten van inwoners van voormalige politiestaten waar de Goelag ooit dependances had.

Waarom Oost-Europeanen bang zijn voor Rusland en bij de NAVO wilden, zou in Moskou onderwerp moeten zijn van reflectie. Helaas heeft Poetin elke bestudering van het verleden nu taboe verklaard onder het motto: ‘wat ik niet wíl weten, is niet gebeurd’. Memorial, de organisatie die zo goed en kwaad als het ging het Sovjetverleden in kaart trachtte te brengen, nog door Andrej Sacharov opgericht in de Gorbatsjov-tijd, is drie weken geleden verboden.