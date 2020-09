Poetin-tegenstander Navalny ontslagen uit het ziekenhuis, wil terug naar Rusland

De Russische oppositieleider Alexej Navalny en zijn vrouw Joelia Navalnaja. Navalny plaatste deze foto dinsdag op Instagram. Beeld EPA

Navalny gaf op Instagram al tekenen van spoedig herstel. Twee weken geleden, in de eerste dagen na een wekenlange coma, herkende hij zijn eigen vrouw niet en kon hij niet praten. Afgelopen weekend plaatste hij alweer een foto waarop hij traploopt en dinsdag volgde een foto waarop hij glimlachend koffie drinkt met zijn vrouw, op het balkon van het ziekenhuis.

Wel vinden zijn artsen het nog te vroeg om conclusies te trekken over mogelijke gevolgen op de lange termijn, aldus een persbericht van het Charité-ziekenhuis. Navalny, die sterk vermagerd is, blijft voorlopig in Duitsland om te revalideren bij een fysiotherapeut.

‘Het is grappig dat ik ervan droomde om deze zomer te leren wakeboarden achter een boot op de golven’, schrijft Navalny op Instagram. ‘En nu leer ik om op een been te staan.’ Ook basisvaardigheden als het gooien van een bal moet hij opnieuw leren.

Na zijn herstel wil de oppositieleider volgens zijn woordvoerder terugkeren naar Rusland. Navalny heeft zijn strijd tegen president Poetin alweer hervat op sociale media. Poetin suggereerde vorige week tegen de Franse president Macron dat Navalny zichzelf vergiftigd heeft, aldus dagblad Le Monde. Navalny reageerde alsof hij weer helemaal de oude is: met ironie. Hij gaf toe dat hij novitsjok ‘gekookt heeft in zijn keuken’ en de moordaanslag op zichzelf samen met zijn vrouw en collega’s tot in de puntjes voorbereid had, inclusief de ziekenhuisopname in een provinciaal ziekenhuis in Omsk na een noodlanding.

‘Maar Poetin was me te slim af’, aldus Navalny. ‘Uiteindelijk heb ik achttien dagen als een idioot in coma gelegen en heb ik nog niet wat ik wilde.’

Een foto van Navalny, woensdag op Instagram geplaatst. Beeld EPA

Niet beschermd

Als hij teruggaat naar Rusland is hij daar niet beschermd tegen zijn aanvallers. De Russische autoriteiten zien geen enkel bewijs voor vergiftiging en weigeren een strafrechtelijk onderzoek te openen. Net als na de aanslag op vlucht MH17 zijn pro-Kremlinmedia een informatiecampagne begonnen om de waarheid te verdoezelen: ze hebben tientallen complottheorieën verspreid over de oorzaak van Navalny’s inzinking tijdens een vlucht van Tomsk naar Moskou op 20 augustus.

Laboratoria in Duitsland, Frankrijk en Zweden houden het bij één conclusie: Navalny is vergiftigd met novitsjok, een zenuwgif ontwikkeld door de Sovjet-Unie en eerder gebruikt bij een moordaanslag die volgens westerse regeringen uitgevoerd is door de Russische veiligheidsdienst GROe. Westerse regeringen eisen uitleg van het Kremlin en vergaderen over mogelijke sancties.