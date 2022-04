Poetin spreekt voor het eerst in Oekraïneoorlog met Verenigde Naties-hoofd Guterres

Antonio Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Beeld Andrew Kelly / Reuters

‘Guterres zal dinsdag 26 april naar Moskou reizen, waar hij eerst een gesprek zal hebben met de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov. Daarna zal hij ook worden ontvangen door de president, Vladimir Poetin’, aldus Dmitri Peskov, woordvoerder van het Kremlin. Guterres had Poetin dinsdag per brief om een gesprek gevraagd. Eenzelfde brief stuurde hij naar Poetins Oekraïense tegenspeler Volodimir Zelenski, die hij in Kyiv hoopt te spreken.

De VN hebben tot nu toe nauwelijks een rol van betekenis gespeeld in het conflict. De Veiligheidsraad heeft geen vuist kunnen maken omdat Rusland daar zelf in zit, en ook China, dat op de hand van Poetin is. Elk van de vijf lidstaten van de Veiligheidsraad – behalve Rusland en China ook de Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk – heeft in de raad een vetorecht.

Guterres heeft nog maar één keer, op 26 februari, telefonisch met Zelenski gesproken. Hij zei toen dat Rusland met de invasie van Oekraïne het handvest van de Verenigde Naties had geschonden. Met Poetin heeft hij nog helemaal niet gepraat. De Russische president had dat tot dusver geweigerd, en wilde zelfs de telefoon niet opnemen toen Guterres probeerde hem te bellen.

Dinsdag vroeg de secretaris-generaal de strijdende partijen een vierdaagse wapenstilstand uit te roepen rond het orthodoxe Paasfeest, dat komend weekeinde wordt gevierd. Daarop hebben ze nog niet gereageerd.