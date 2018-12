Poetin slaat zich bij persconferentie routineus door vragenvuur

Poetin spreekt tijdens de jaarlijkse persconferentie. Beeld REUTERS

Een bezweet voorhoofd. In de linkerrevers van zijn jasje zit een speldje met de vlag van Oekraïne. Dit keer geen schandalen, waarschuwt de perscoördinator de Oekraïense journalist voordat hij van wal steekt. En dan lanceert hij zijn vragen. Hoeveel geeft Poetin uit aan het financieren van de rebellen in Oekraïne? Waarom beïnvloedt hij de verkiezingen in het land, net zoals hij dat bij de Verenigde Staten deed? Kan de Russische president niet beter van baan veranderen?

Het is een van de weinig kleurrijke momenten op de jaarlijkse persconferentie van Vladimir Poetin, die vandaag wordt gehouden. Een recordaantal van 1.702 journalisten zit in de zaal – veelal Russisch, maar de buitenlandse pers is ook in beperkte mate aanwezig. Het is een van de weinige momenten waarop de pers relatief vrijelijk vragen mag stellen aan de Russische president, al is er niet echt veel kans op een dynamische interactie. Kans op een vervolgvraag is er niet.

Er gaat rumoer door de zaal als de Oekraïense journalisten Poetin het vuur aan de schenen legt. Rumoer, maar ook gelach. De man in kwestie, Roman Tsymbalyuk, stelt al vier jaar lang elke keer weer kritische vragen over de situatie in zijn thuisland. Hij heeft zich ontpopt tot vertrouwd tegengeluid. ‘We willen vrede en welvaart voor alle mensen in Oekraïne’, antwoordt Poetin routineus tegen Tsymbalyuk. Het is Poroshenko die de belangen van zijn volk aan de laars lapt. Op de vraag over de verkiezingen gaat hij niet in.

Wat vindt Poetin van Trumps ‘overwinning op IS’, die de Amerikaanse president sinds gisteren claimt? Poetin is het ermee eens dat IS zware klappen zijn toegebracht in Syrië, maar benadrukt dat het islamitische terreurnetwerk verre van verslagen is. In Afghanistan is het nog erg actief, en de kans is groot dat de groep zich verder verspreidt naar Centraal-Azië, Europa en de VS. ‘Dit is een groot gevaar voor ons allemaal’, benadrukt Poetin.

De Russische president heeft nog geen signalen opgevangen dat Amerikanen binnenkort hun troepen terugtrekken uit Syrië, zoals Trump verkondigt. Maar volgens Poetin is het een goede stap als de Amerikanen dat binnenkort doen. Hun aanwezigheid daar is namelijk sowieso ‘onwettig’, omdat er voor militaire aanwezigheid goedkeuring van de VN-veiligheidsraad of goedkeuring van de regering van de Syrische president Assad nodig is. Die heeft Amerika niet. Maar het door ‘Rusland geleide vredesproces’ in Syrië is volgens Poetin in een vergevorderd stadium, er zou al een lijst liggen met namen van mensen die een constitutionele commissie gaan vormen in Syrië. Assad is niet per se ‘blij met die lijst’, maar is ermee akkoord gegaan.

Kritische vragen over de stagnerende Russische economie wuift Poetin weg. Het gaat juist goed met de economie, zegt hij. Volgend jaar zal het land met 2 procent groeien, over drie jaar met drie procent. Het doel is om de vijfde economie van de wereld te worden. Als er economische tegenvallers zijn, komt dat door de financiële crisis van 2008. En die was niet de schuld van de Russen, aldus Poetin.