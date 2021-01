Poetin reageert op documentaire van Navalny over corruptie in het Kremlin: ‘Vals’ en ‘saai’

Een politieman in burger arresteert activist Pavel Krysevich tijdens protesten zaterdag in Moskou. Beeld AP

Tienduizenden mensen in meer dan 100 steden in Rusland trotseerden zaterdag de extreme kou en de politie, en meer dan 3.500 man werd gearresteerd. Een dag later zei een woordvoerder van Poetin dat ‘slechts enkele mensen’ hadden deelgenomen aan de protesten. Rusland beschuldigt het Westen ervan de demonstraties te hebben aangemoedigd.

De president sprak ook over de 2 uur lange documentaire die het team van Navalny heeft gemaakt over het gigantische paleis van Poetin aan de Zwarte Zee. Dit is helemaal niet in het bezit van hemzelf of zijn familie, stelt Poetin, en de foto's van hem in het zwembad van het paleis zijn ‘vals’. Hij heeft de film zelf overigens niet gezien, aldus de president volgens persbureau Reuters, maar hij noemt de documentaire wel ‘saai’.

Volgens het onderzoek van het team van Navalny heeft de bouw van het paleis 1,1 miljard euro gekost, en is het voornamelijk via steekpenningen gefinancierd door oligarchen achter Ruslands grootste staatsbedrijven. Oftewel: door de Russische belastingbetaler. De documentaire, die op YouTube ondertussen 86 miljoen keer is bekeken, werd vorige week online geplaatst, een dag nadat de oppositieleider was teruggekeerd naar Rusland, en na een flitsproces werd opgesloten.

Beeld uit de documentaire van het team van Navalny van het paleis op een klif bij de Zwarte Zee. Beeld AP

Sancties

De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie komen maandag bijeen om hun reactie op de gebeurtenissen in Rusland te bespreken. De ministers uit Estland, Letland en Litouwen vragen om ‘beperkende maatregelen tegen Russische functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de arrestaties.’

De Poolse president Andrzej Duda riep de Europese Unie dit weekeinde al op om de sancties tegen Rusland aan te scherpen vanwege de arrestatie van Navalny, die vorige week maandag terugkeerde uit Duitsland, waar hij herstelde van een vergiftiging die hij in Rusland had opgelopen. De Russische geheime dienst FSB wordt beschuldigd achter de vergiftiging te zitten.

Poetin, die maandag deelnam aan een videoconferentie met studenten, noemde Navalny’s documentaire ‘vals’ en ‘saai’. In de film wordt de Russische president opnieuw beschuldigd van corruptie. Beeld REUTERS

‘De enige manier om conflicten te vermijden is door af te dwingen dat de internationale wet in acht wordt genomen. De enige manier om dit zonder geweren, kanonnen en bommen te doen, is via sancties’, zei Duda tegen de krant The Financial Times.

‘Volgende stappen’

Volgens de Poolse leider moet Josep Borrell, de buitenlandchef van de Europese Unie, zijn plannen om Rusland volgende maand te bezoeken heroverwegen, tenzij Navalny wordt vrijgelaten. Borrell heeft laten weten dat maandag ‘volgende stappen’ worden besproken.

De demonstraties zaterdag werden in ongeveer 100 plaatsen gehouden, van steden in het verre Oosten en Siberië, tot Moskou en Sint Petersburg. Volgens waarnemers was de omvang van de protesten in het hele land ongekend, en was de demonstratie in Moskou de grootste in tien jaar.

Hypocrites continue to inflate the fake #Navalny case to interfere into internal affairs of our country. This is a professionally prepared provocation, encouraged by embassies of Western countries, including US Embassy in Moscow. — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 24 januari 2021

Tijdens de protesten zei Rebecca Ros, woordvoerder van de Amerikaanse ambassade in Moskou, op Twitter dat ‘de Verenigde Staten het recht op vreedzame demonstraties en de vrijheid van meningsuiting van iedereen steunt. De maatregelen die de Russische autoriteiten nemen, onderdrukken die rechten.’ De ambassade twitterde ook een verklaring van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, waarin werd opgeroepen tot de vrijlating van Navalny.

Dimitri Peskov, woordvoerder van Poetin, noemde deze opmerkingen ‘ongepast’ en beschuldigde Washington van ‘inmenging in binnenlandse aangelegenheden’. Een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat de kritiek van Westerse landen het gevolg was van ‘een zeer diepe crisis van die zeer Westerse manier van denken, van Westerse pseudo-democratie en pseudo-liberalisme’.