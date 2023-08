Poetin ontslaat ‘Generaal Armageddon’ Soerovikin na vermoede samenzwering met Wagnerbaas Prigozjin

Generaal Sergej Soerovikin (links) schudt president Poetin (rechts) de hand op 31 december 2022. Beeld AFP

Soerovikin, die afgelopen jaar enkele maanden de leiding had over de Russische aanval op Oekraïne, was voor het laatst te zien op 24 juni. Hij riep Wagner toen op zijn opmars naar Moskou te staken.

Kennelijk verdachten de autoriteiten hem toch van betrokkenheid bij de opstand waarmee Prigozjin het Kremlin wilde dwingen de top van het ministerie van Defensie te ontslaan. Russische media berichten dat hij onder huisarrest zou zijn geplaatst en door de veiligheidsdiensten ondervraagd is over zijn contacten met Prigozjin.

Destijds berichtte The New York Times op basis van de Amerikaanse inlichtingendiensten dat Soerovikin vooraf op de hoogte was van de plannen van Prigozjin.

Het is onduidelijk wat de verhoren van Soerovikin hebben opgeleverd. Volgens het Russische persbureau RIA-Novosti wordt hij als commandant van de lucht- en ruimtestrijdkrachten vervangen door kolonel-generaal Viktor Afzalov. Wel zou hij een andere functie krijgen binnen de strijdkrachten.

Wagnerbaas Prigozjin maakte er geen geheim van dat hij graag had gezien dat Soerovikin de plaats zou innemen van Valeri Gerasimov, de stafchef van de Russische strijdkrachten.

‘Generaal Armageddon’

Het contact tussen de twee ontstond in 2017 toen Soerovikin het bevel voerde over de Russische eenheden in Syrië. Soerovikin kreeg toen de bijnaam ‘Generaal Armageddon’ wegens zijn genadeloze bombardementen op steden die in handen waren van de opstandelingen tegen het bewind van de Syrische president Assad.

Wagner opereerde destijds als een soort schaduwleger van het Kremlin in Syrië. De samenwerking met Soerovikin verliep zo goed dat Prigozjin hem volgens het Dossier Centrum van Michaïl Chodorkovski zelfs tot erelid van Wagner zou hebben benoemd.

Ook in Oekraïne werkten Prigozjin en Soerovikin nauw samen, totdat de generaal in januari dit jaar als commandant van de Russische troepen in Oekraïne werd vervangen door Gerasimov. Nadat deze het bevel had overgenomen laaide de strijd tussen Prigozjin en de legerleiding steeds hoger op. De Wagnerbaas beschuldigde Gerasimov en minister van Defensie Sergej Sjojgoe ervan dat zij de munitieleveranties aan zijn troepen aan het front opzettelijk afknepen.

Na bemiddeling van Soerovikin draaide de legerleiding de kraan weer wat open, maar toen de militaire top eiste dat Prigozjins huurlingen zich onder gezag van het ministerie van Defensie zouden plaatsen begon de Wagnerbaas zijn muiterij. Die liep uit op een mislukking. In ruil voor de belofte dat de muiters niet zouden worden vervolgd, moest Prigozjin met zijn troepen verkassen naar Belarus.