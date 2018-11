Poetin: Oekraïense president Porosjenko lokte incident uit om populariteit op te krikken

Rusland nam eerder deze week drie Oekraïense schepen in beslag omdat die zich op dat moment onrechtmatig in de territoriale wateren van Rusland zouden bevinden. Het incident heeft de spanning tussen de twee landen flink doen toenemen.

Kiev houdt vol dat de schepen het volste recht hadden de Straat van Kertsj binnen te varen, omdat Rusland en Oekraïne volgens een verdrag uit 2003 gezamenlijk de zeggenschap over de waterweg hebben. Maar volgens Poetin was het een ‘provocatie’. ‘De president staat op de vijfde plaats in de opiniepeilingen geloof ik, en moest dus wat doen. De actie werd gebruikt als een voorwendsel om de staat van beleg af te kondigen’, zei president Poetin.

‘Kortzichtig beleid’

Porosjenko kondigde dinsdag met toestemming van het parlement inderdaad de staat van beleg af in een aantal gebieden in het zuidoosten van het land. Daarbij gaat het onder meer om gebieden die grenzen aan het oostelijke stuk van Oekraïne waar pro-Russische separatisten met steun van Rusland de macht hebben gegrepen. Uit voorzorg bracht Kiev ook zijn strijdkrachten in staat van paraatheid. Volgens Porosjenko heeft Moskou het aantal troepen langs de grens drastisch opgevoerd.

Moskou dirigeerde woensdag een mijnenveger naar de Zee van Azov en liet ook weten dat het extra S-400 luchtafweersystemen zou plaatsen op de Krim, het schiereiland dat Rusland in 2014 annexeerde. Poetin beschuldigde de westerse landen ervan dat zij altijd vierkant achter Kiev staan. ‘Als zij baby’s voor het ontbijt willen, zouden ze die ook opgediend krijgen’, zei Poetin over de Oekraïense autoriteiten. ‘Het is zo'n kortzichtig beleid.’

De Europese Unie eiste woensdag dat Rusland onmiddellijk de vrije doorvaart door de Straat van Kertsj herstelt. Vicepresident Valdis Dombrovskis noemde het Russische optreden ‘onaanvaardbaar’ en eiste dat Rusland de schepen en de bemanning laat gaan. Voorlopig ziet het er daar niet naar uit. De Russische autoriteiten hebben laten weten dat de bemanningsleden terecht zullen moeten staan wegens ‘illegale grensoverschrijding’. Daarop staat een straf van maximaal zes jaar.