Poetin kondigt geen grote nieuwe daden aan in Oekraïne, zegt wel nucleair verdrag op

De Russische president Vladimir Poetin vlak voor zijn toespraak voor het Russische parlement. Beeld AFP

Het venijn zit hem in de staart, zo ook bij Vladimir Poetins jaarlijkse toespraak voor het voltallige Russische parlement. Poetin besloot zijn speech na ruim anderhalf uur met de mededeling dat Rusland New Start opschort, het laatste nucleaire verdrag met de Verenigde Staten dat in 2010 werd getekend door de toenmalige presidenten Barack Obama en Dmitri Medvedev. Het verdrag werd begin 2021 verlengd met vijf jaar.

Directe aanleiding voor zijn besluit is volgens Poetin de recente oproep van de Navo aan Rusland om de verplichtingen van New Start na te komen en inspectie van Russische nucleaire faciliteiten toe te staan. Poetin noemde dat in zijn speech ‘absurd’, omdat het Westen volgens hem direct betrokken is bij Oekraïense aanvallen op Russische vliegbases. ‘De daarvoor gebruikte drones waren uitgerust en gemoderniseerd met medewerking van specialisten van de Navo,’ aldus Poetin. ‘En nu willen ze ook nog onze defensie-objecten inspecteren?’

Poetin zei dat Rusland bereid is tot nieuwe gesprekken over wapenbeheersing, mits daarbij ook kernmachten Groot-Brittannië en Frankrijk worden betrokken. Tegelijkertijd behoudt Rusland zich het recht voor kernproeven te gaan uitvoeren, als de VS dat ook doen. Dat land is volgens hem als enige verantwoordelijk voor de verslechtering van de Amerikaans-Russische betrekkingen.

Westen gebruik Oekraïne als ‘stormram’

De woorden over New Start waren het enige verrassende element in Poetins speech, die een uur en drie kwartier in beslag nam en sommige aanwezigen in slaap deed sukkelen. Dit was zijn eerste ‘State of the Nation’ toespraak sinds 2021. Hoewel de president volgens de grondwet verplicht is jaarlijks de beide kamers van het parlement toe te spreken, liet hij vorig jaar verstek gaan.

Poetins gehoor, in een grote zaal vlakbij het Rode Plein, bestond niet louter uit parlementsleden, maar ook uit regionale leiders, kabinetsleden, militairen die hebben deelgenomen aan de strijd en Oekraïne en andere genodigden.

In de aanloop naar de speech waren de verwachtingen hooggespannen en gonsde het van de geruchten over een op handen zijnde mobilisatie of het uitroepen van een staat van beleg. Maar het gros van de toespraak bleek een herhaling van eerdere uitspraken.

Poetin gebruikte ruwweg de eerste helft van zijn toespraak om wederom fel uit te halen naar het Westen, dat volgens hem afstevent op ‘een geestelijke catastrofe’, ‘de strategische nederlaag van Rusland nastreeft’ en Oekraïne daarbij gebruikt als ‘stormram’. Hij hekelde de uitbreiding van de Navo en de opbouw van een raketschild in Centraal-Europa. ‘Ze wilden een paraplu om zich voor ons te verschuilen.’

Poetin zwijgt over einddoel in Oekraïne

Rusland, zei Poetin, heeft er alles aan gedaan om het conflict in de Donbas op vreedzame wijze op te lossen. ‘Maar achter onze rug om werd een heel ander scenario voorbereid.’ Volgens hem heeft het Westen Oekraïne stelselmatig bewapend en ‘Oekraïense neonazi’s’ opgeleid. Ruslands voorstellen voor wederzijdse veiligheidsgaranties aan de VS en de Navo, eind 2021, stuitten op ‘een botte afwijzing’.

‘Het leed geen twijfel dat in februari 2022 alles gereed was voor een nieuwe bloedige strafexpeditie tegen de Donbas’, aldus Poetin, die benadrukte dat Rusland ‘stap voor stap, accuraat en consequent’ de doelstellingen van de ‘speciale militaire operatie’ tegen Oekraïne zal realiseren. Poetin gaf geen antwoord op prangende vragen over het actuele verloop van de gevechten in Oekraïne, noch over het einddoel van het Russische optreden.

Lofzang op Rusland: ‘economie is niet ingestort’

De rest van zijn speech ging op aan een lofzang op de economische prestaties van Rusland, dat volgens de president niet is bezweken onder de westerse sancties. Poetin benadrukte monter dat de economie in 2022 met ruim 2 procent is gekrompen, maar dat van een ‘ineenstorting’ geen sprake was, integendeel.

Russische graanboeren kunnen terugkijken op een recordoogst, de werkloosheid is gedaald tot ‘een historisch minimum’ en de inflatie is flink lager dan in veel westerse landen. Tegelijkertijd, betoogde Poetin, hebben diezelfde landen beduidend meer last van de door henzelf afgekondigde sancties.

Hij beloofde zijn gehoor, onder herhaaldelijk applaus, forse investeringen in een snelle verbetering van het wegennetwerk en andere infrastructuur, gratis aansluiting van scholen en ziekenhuizen op het gasnetwerk, voordelige kredieten voor beginnende ondernemers en omvangrijke sociaal-economische hulp voor de geannexeerde delen van Oekraïne.

Poetin zegde ook extra steun toe aan gezinsleden van militairen die in Oekraïne vechten en verzekerde dat de modernisering van de Russische strijdkrachten op koers ligt. De reële gevechtservaring die het Russische leger op doet aan het front, is daarbij volgens hem ‘van onschatbare waarde’.