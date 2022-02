Poetin is Xi’s ‘oude vriend’, en duidelijk eregast op de Olympische Spelen in Beijing

Vladimir Poetin is het eerste staatshoofd dat president Xi in persoon ontmoet. Xi heeft sinds het begin van de pandemie alle ontmoetingen alleen maar online gedaan. Beeld via REUTERS

Poetin en Xi troffen elkaar voor de 38ste keer, maar nooit had hun ontmoeting zoveel gewicht als vrijdag in Beijing. De Chinese president doet al bijna twee jaar al zijn diplomatie via Zoom, en zijn ‘oude vriend Poetin’ ziet hem sinds het begin van de pandemie als eerste staatshoofd in levenden lijve.

Beijing en Moskou gebruikten de openingsdag van de Spelen voor een gezamenlijke verklaring over de onwenselijkheid van uitbreiding van de Navo. Xi en Poetin zullen elkaar steviger bijstaan in de verdediging van hun kernbelangen, beloofden ze.

Van tevoren hemelden Chinese en Russische staatsmedia de ontmoeting op als het geopolitieke moment van het jaar. Acht uur persoonlijk contact met Xi, waaronder een lunch en een mooi plekje in het Vogelnest, waar de Russische sporters tijdens de openingsceremonie werden onthaald met overweldigend applaus, terwijl de Amerikaanse ploeg in ijzige stilte zijn rondje liep. Poetin was vrijdag duidelijk de eregast.

Informele alliantie

Nadat de vorige eeuw grotendeels in het teken stond van onderling wantrouwen, houden Rusland en China in een informele alliantie tegenwoordig nauw contact over veiligheidsvraagstukken. Het aantal Russische soldaten aan de grens met China is het laagste sinds 1920: juist omdat Poetin zich geen zorgen meer over China hoeft te maken, is hij in staat zoveel mankracht rond Oekraïne te stationeren, aldus Alexander Gabuev, China-specialist van het Carnegie Moskou Centre.

De behoedzame Xi is geen liefhebber van militaire avonturen. Inmenging in andermans aangelegenheden druist in tegen de tradities van het Chinese buitenlands beleid. Toen in 2008 de Zomerspelen in Beijing werden gehouden viel Poetin Georgië binnen. Xi hoopt daarom dat ditmaal de olympische vrede bewaard blijft, maar verder zitten er aan de Oekraïnecrisis voor Xi meer voor- dan nadelen.

De timing kon bijvoorbeeld niet beter: in plaats van wagonladingen kritiek over China uit te storten aan de vooravond van de Winterspelen zijn westerse regeringsleiders in beslag genomen door Oekraïne. Die afleiding mag wat Xi betreft lang duren, want zo komt de Amerikaanse president Joe Biden niet toe aan het verscherpen van zijn nog altijd rommelige China-strategie.

Vanuit de luie stoel

De spanningen geven Xi ook inzichten over het crisismanagement van zijn westerse rivalen. Hoe ver gaat Biden, waar lopen de breuklijnen in zijn transatlantische front, welke tactieken zijn effectief tegen Washington, met welke sancties komt het Westen en wat valt daartegen te doen? Vanuit zijn luie stoel kijkt Xi of die lessen bruikbaar zijn bij een eventuele Chinese invasie van Taiwan, in Xi’s ogen een afvallige provincie.

Xi begrijpt hoe Poetin denkt over Oekraïne, dat bescherming zoekt in het westen tegen zijn machtige autoritaire buurman, want Taiwan doet precies hetzelfde. Daar houdt overigens de gelijkenis tussen Oekraïne en Taiwan op. Xi zet Taiwan vooral met politieke en economische middelen onder druk, maar voor dit jaar staat herziening van het Taiwan-beleid op de agenda. Niemand weet welke kant Xi uitgaat, maar hij zal de lessen uit de Oekraïne-crisis zeker ter harte nemen.

Wat Xi ook bevalt is het Chinese overwicht in de relatie met Rusland. Toen Poetin in 2014 wegens sancties tegen Rusland zijn blik op het oosten richtte, durfde Beijing de westerse strafmaatregelen tegen Moskou niet te dwarsbomen. China verdubbelde tussen 2013 en 2021 wel zijn aandeel in de Russische buitenlandse handel tot twintig procent, maar het was destijds nog niet in staat Rusland te voorzien van goederen en diensten die Moskou niet meer van het westen kreeg. China hoopte toen ook nog op goede betrekkingen met Washington.

Energiedeals

Nu China zelf wordt gekweld door Amerikaanse sancties, liggen de kaarten anders. De Chinese en Russische economie vullen elkaar beter aan: wat China heeft, wil Rusland graag hebben en andersom. Dat bleek vrijdag uit energiedeals. Rusland gaat jaarlijks 10 miljard kubieke meter aardgas extra leveren, en de komende tien jaar kopen Chinese raffinaderijen 100 miljoen ton olie van Moskou.

Voor China komt die deal mooi op tijd. De nieuwe pijpleidingen naar Rusland, die de komende twee jaar worden aangelegd, stellen Xi gerust, met het oog op eventuele maritieme blokkades. Bij een Chinese actie tegen Taiwan is het afsnijden van aanvoerroutes van aardolie over zee een voor de hand liggende tegenzet van het westen.

Aan de onderhandelingstafel gaf Poetin Xi een paar mooie energiedeals. China wordt daardoor minder kwetsbaar voor westerse sancties, mocht het Taiwan annexeren. Beeld EPA

Poetin en Xi zijn ook geïnteresseerd in het opzetten van een gezamenlijke financiële infrastructuur die bestand is tegen internationale sancties. De Amerikaanse dollar is grotendeels uit de Chinees-Russische handel gewipt, maar de euro niet, omdat de Russische roebel en de Chinese renminbi op de wereldmarkt geen handige munteenheden zijn.

Nog niet. Maar wat niet is gaat komen, denkt Xi, want hij ziet een tijdsgewricht van ‘veranderingen die zich slechts eens in de honderd jaar voordoen’. De mondiale machtsbalans slaat onvermijdelijk door naar het oosten, waar Xi klaarstaat met zijn ‘gedeelde bestemming voor de mensheid’, de slogan waarmee hij landen zijn autoritaire wereldorde binnenlokt. Die orde bestaat uit goed afgebakende invloedssferen onder leiding van ongenaakbare autoritaire figuren, die mans genoeg zijn hun politieke systemen te verdedigen tegen het Westen. Zover is het nog niet, maar met Poetin onder de olympische slagzin ‘Samen naar een gedeelde toekomst’ leek Xi’s toekomstvisioen vrijdag al even werkelijkheid.