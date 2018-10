Poetin: IS houdt 700 gegijzelden vast in enclave in Oost-Syrië, onder wie Europeanen en Amerikanen

De Russische president Poetin zet de internationale schijnwerpers op een nog overgebleven IS-enclave in Oost-Syrië, vlak bij Deir al Zor. IS wint hier sinds kort weer aan terrein. Volgens Poetin houdt IS in de enclave sinds vorige week Europese en Amerikaanse gegijzelden vast.

Eerder deze maand werden vanuit het westen van Iran raketten afgevuurd op de Hajin-enclave in Oost-Syrië, als vergelding voor de aanslag op een militaire parade in Iran. Beeld AP

In Oost-Syrië, rondom de provinciestad Hajin, niet ver van de grens met Irak, heeft IS nog steeds een gebied in handen van ruim 200 vierkante kilometer. Donderdag deed de Russische president Poetin tijdens een bijeenkomst in Sochi een reeks opvallende uitlatingen over deze zogenoemde Hajin-enclave: IS zou hier inmiddels circa 700 gegijzelden vasthouden. Daaronder zijn Amerikaanse en Europese staatsburgers. Als eisen van de terreurgroep niet worden ingewilligd, dreigen volgens Poetin executies.

Poetin wijt dit aan de lakse houding van de Koerden en Amerikanen. ‘Ze hebben het gebied duidelijk niet uitgekamd.’ Hoewel de speech van de Russische regeringsleider onmiskenbaar propagandatrekjes heeft – zo valt het aantal gegijzelden niet te controleren, en evenmin of IS met executies dreigt – legt Poetin de vinger op de zere plek. De internationale gemeenschap mag graag doen alsof de strijd tegen IS in Syrië nagenoeg is gestreden, maar de terreurgroep blijft zeer actief in twee gebieden in Oost-Syrië, waaronder de Hajin-enclave.

Verrassingsaanval

Rondom Hajin bevinden zich naar schatting nog duizenden buitenlandse strijders. In september begon het Koerdische militieleger SDF met Amerikaanse luchtsteun aan een grondoffensief om de enclave te heroveren. Daar gingen al maanden aan gevechten aan vooraf: in augustus waarschuwde een Britse generaal voor een moeilijke strijd. Met flyers wordt geprobeerd om de overgebleven IS-strijders tot overgave te bewegen. Maar de herovering van het gebied is niet in zicht. Als gevolg van hevige zandstormen wint IS sinds begin deze maand zelfs aan terrein. Een Koerdische legerpost moest onlangs worden teruggetrokken.

In één zandstorm, op 11 oktober, voerde de terreurorganisatie een verrassingsaanval uit op het vluchtelingenkamp Al Bahra, ten noorden van Hajin. Vlak bij de frontlijn bivakkeerden hier circa 1.300 vluchtelingen, zojuist ontkomen uit IS-gebied. Volgens Reliefweb, een informatiewebsite voor hulporganisaties, waren de omstandigheden in het kamp slecht: de meeste vluchtelingen sliepen in de open lucht, zonder tenten, schoon water of sanitair. IS wist het kamp binnen te dringen en een groep vluchtelingen te gijzelen, zo bevestigt de persdienst van de SDF.

Gegijzelde vluchtelingen

Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR), een eenmans onderzoeksbureau met vaak betrouwbare informatie uit Syrië, stelde vorige week dat het zou gaan om 130 families, onder wie 90 vrouwen. Onder de gegijzelden zijn ook buitenlandse IS-vrouwen die eerder het kalifaat zijn ontvlucht, stelt SOHR. Families van vrouwelijke IS-verdachten roepen al geruime tijd om hen te berechten in hun thuisland, maar Europese overheden weigeren dit.

In het olierijke Oost-Syrië is een wedloop aan de gang tussen door Rusland gesteunde troepen zoals het Syrische leger en aan Iran gelieerde milities die zoveel mogelijk terrein op IS proberen te heroveren, met als tegenstrever de door de VS gesteunde SDF, die hetzelfde probeert. Bij Hajin staan beide kampen recht tegenover elkaar. De westkant van de enclave is omsingeld door het Syrische leger, terwijl de SDF vanuit het oosten aanvalt.