Poetin hoofdrolspeler in nieuwe realityshow op Russische staats-tv om imago op te poetsen

Poetin tijdens zijn vakantie in Toeva. Foto AP

Poetin is al jaren de hoofdrolspeler van de dagelijkse journaals, maar een wekelijkse realityshow van een uur is een nieuwe fase in zijn tv-carrière. De show heet Moskou. Kremlin. Poetin en is iedere zondagavond te zien op Rossija 1, Ruslands meest bekeken tv-kanaal. Presentator is Vladimir Solovjov, een van de kopstukken van de staats-tv.

In de eerste aflevering, afgelopen zondag, kregen kijkers een exclusief kijkje in Poetins zomervakantie in de afgelegen republiek Toeva. Te zien is hoe Poetin bosbesjes en paddestoelen plukt, theeplanten verzamelt en met zijn defensieminister over een bergmeertje vaart.

Vanuit de studio stelt Poetins woordvoerder Dmitri Peskov de kijkers gerust: de president hoeft niet te vrezen voor de beren van Toeva. ‘Denk je dat een beer gek is? Als hij Poetin ziet, kijkt hij wel uit.’

Menselijk mens

Bij een reportage over een bezoek van de president aan scholieren becommentarieert Peskov: ‘Poetin houdt niet alleen van kinderen, Poetin houdt van iedereen. Hij is een heel menselijk mens.’

De show volgt Poetin naar Kemerovo voor een bezoek aan mijnwerkers, naar Omsk, waar hij ‘verantwoordelijkheid’ neemt om de Russische pensioenwet aan te passen, en naar een muziekschool in Sotsji waar hij talentvolle kinderen complimenteert.

De aflevering culmineert in een antwoord op de vraag: hoe kan een man zo’n zware baan aan? Het schema van de president is immers ‘fysiek niet gemakkelijk’, vertelt een verslaggever die Poetin volgde op zijn reizen.

Gelukkig beschikt Poetin over een uitstekende conditie. In de laatste minuten zien Russen de president een bergwandeling maken samen met defensieminister Sjojgoe. Een gids vertelt dat ze al 8 kilometer door de bergen gelopen hebben. Poetin: ‘Voor ons is dat ochtendgymnastiek.’