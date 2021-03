Poetin gaf volgens spionagediensten VS toestemming voor zwartmaken Biden

Biden en Poetin na een vergadering in 2011. Beeld REUTERS

Het is het meest gedetailleerde onderzoek van de spionagediensten naar de bemoeienis van Rusland, Iran en China met de verkiezingen van vorig jaar. De CIA waarschuwde vorig jaar al voor de prominente rol van Poetin.

President Trump werd op 7 januari, kort na de bestorming van het Capitool, ingelicht over de conclusies van het geheime rapport. Een aangepaste versie is nu vrijgegeven door Amerika’s hoogste spionagebaas, Avril Haines. Biden waarschuwde Poetin dinsdag dat ‘hij een prijs zal betalen’ voor de Russische inmenging. De president zei tegen ABC News dat hij de bemoeienis van Moskou aan de orde stelde na zijn beëdiging tijdens een telefoontje met de Russische leider.

Biden: ‘Ik zei: ik ken jou en je kent mij. Als ik vaststel dat dit is gebeurd, wees dan voorbereid. Je zal binnenkort zien welke prijs hij gaat betalen.’ Op de vraag van de interviewer of Poetin een moordenaar is, antwoordde de president bevestigend. Verwacht wordt dat de VS onder andere nieuwe sancties zullen afkondigen tegen Rusland. Moskou noemde de Amerikaanse beschuldigingen ‘ongegrond’. Volgens Kremlin-woordvoerder Dimitri Peskov heeft Washington geen enkel bewijs tegen Rusland.

De inlichtingendiensten zeggen overigens geen indicatie te hebben dat Rusland en andere landen probeerden de uitslag te veranderen via onder andere cyberhacks op computers en stemmachines. ‘In tegenstelling tot in 2016, zagen wij geen aanhoudende Russische cyberpogingen om toegang te krijgen tot de verkiezingsinfrastructuur’, aldus de inlichtingendiensten.

Laptop van zoon Hunter

Een belangrijk onderdeel van de strategie van Poetin dit keer was om via handlangers van de Russische inlichtingendiensten ‘misleidende en ongefundeerde beschuldigingen’ over Biden te verspreiden. Deze informatie moest onder andere personen rond Trump en de Amerikaanse media bereiken.

Of de vondst van gevoelige op de laptop van Bidens zoon Hunter deel uitmaakte van de Russische operatie, melden de spionagediensten niet. In de laatste weken van de verkiezingen publiceerde de New York Post e-mails en andere stukken waarin Biden er onder andere van werd beschuldigd zijn zoon te hebben geholpen bij diens omstreden lobbyactiviteiten in Oekraïne.

Volgens de inlichtingendiensten gaf Poetin ‘waarschijnlijk’ persoonlijk leiding aan de Russische operatie. Zo zou de Russische president volgens de VS grote zeggenschap hebben over de activiteiten van een van de belangrijkste personen in de beïnvloedingsoperatie, Andrei Derkach. Deze pro-Russische parlementariër in Oekraïne zou banden hebben met spionagediensten in Moskou.

‘Verhalen witwassen’

Een andere prominente figuur zou Konstantin Kilimnik zijn geweest, een Oekraïner die hand-en spandiensten zou verlenen voor de Russische veiligheidsdienst FSB.

Met name Derkach zou materiaal over Biden hebben doorgespeeld aan Rudy Giuliani, Trumps advocaat die de afgelopen jaren op zoek was in Oekraïne naar beschadigende informatie over de Bidens. ‘Derkach, Kilimnik en hun medewerkers probeerden prominente Amerikanen en media te gebruiken om hun verhalen wit te wassen’, aldus het rapport. Behalve het beschadigen van Biden en de Democratische Partij, zou het Russische doel ook zijn geweest om ‘het vertrouwen van de bevolking in de verkiezingen te ondermijnen en om de verdeeldheid in de VS te vergroten’.

De Iraanse bemoeienis, waarvoor Opperste Leider Ali Khamenei toestemming zou hebben gegeven, was volgens de inlichtingendiensten ‘agressiever’ dan voorgaande verkiezingen. Doel van Teheran was om Trump van een herverkiezing af te houden. Iraanse agenten zaten onder andere achter het sturen van e-mails naar Democratische kiezers in Florida.

China, dat ook vaak botste met Trump, zou inmenging hebben overwogen met de stembusgang maar zag uiteindelijk daarvan af. ‘China zocht naar stabiliteit in de relatie met de VS’, aldus het rapport. ‘China gelooft dat er een consensus in de VS is tegen China en dat er geen vooruitzicht is op een regering die pro-Chinees is’, aldus de spionagediensten.