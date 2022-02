Poetin erkent rebellengebieden Oekraïne als onafhankelijke landen

Vladimir Poetin maandag tijdens het veiligheidsberaad. Beeld AFP

Met de erkenning van de Volksrepubliek Donetsk en Loehansk vernietigt Poetin het internationale vredesproces zoals vastgelegd in de Minsk-akkoorden. Daarin zouden de separatistengebieden een autonome status krijgen, maar onderdeel blijven van Oekraïne.

Westerse regeringen hebben gezegd dat erkenning kan leiden tot een oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Dat zal grotendeels afhangen van de vraag waar Poetin de grenzen trekt van de separatistenrepublieken. Als hij de grenzen hanteert die de separatistengebieden zelf gebruiken, dan ligt een deel van de door hem erkende republieken op Oekraïens grondgebied. De kans is dan groot op een rechtstreekse oorlog tussen Oekraïne en Rusland.

Hanteert hij de huidige frontlinie met het Oekraïense leger als buitengrens van de separatistenrepublieken, dan is de kans op een oorlog kleiner.

De Duitse bondskanselier Scholz probeerde Poetin in telefonisch spoedoverleg nog te weerhouden van erkenning. Hij zei dat Poetin daarmee eenzijdig uit de Minsk-akkoorden zou stappen. President Macron heeft de Franse veiligheidsraad bijeengeroepen voor een spoedzitting. EU-buitenlandchef Josep Borell zei vlak voor Poetins besluit dat Brussel hard zal reageren op erkenning van de republieken.

‘Genocide’

Poetin nam de beslissing na een opzienbarende vertoning van Kremlin-theater, die uitgezonden werd op de Russische staatstelevisie. Zittend achter een witte tafel in een ronde paleishal riep Poetin de leden van zijn Veiligheidsraad een voor een naar voren om hem te adviseren over het verzoek om erkenning door de twee separatistenrepublieken. Alle leden adviseerden hem om in te stemmen met het verzoek tot erkenning.

Rusland beschuldigt Oekraïne van het plegen van ‘genocide’ in het oosten van het land zonder daar enig bewijs voor te tonen. Russische staatsmedia verspreiden in de afgelopen dagen ongefundeerde berichten over beschietingen, bomaanslagen en ontploffingen door het Oekraïense leger.