Poetin eist onmiddellijk garanties van Navo over Oekraïne

Poetin hanteerde tijdens zijn jaarlijkse persconferentie opnieuw oorlogsretoriek om Navo-lidstaten concessies te laten doen over samenwerking met buurlanden van Rusland. Tegelijkertijd zei hij te geloven in een diplomatieke oplossing. Volgens Poetin hebben de VS ‘over het algemeen positief gereageerd’ op Ruslands eisenpakket en zullen er begin volgend jaar onderhandelingen plaatsvinden in Genève.

‘We hebben gewoon duidelijk gemaakt dat er geen oostwaartse Navo-uitbreiding mag plaatsvinden’, zei Poetin donderdag. ‘De bal ligt nu bij hen.’

Naast een veto over Navo-uitbreiding eist Rusland onder meer terugtrekking van Navo-troepen en wapens uit Oost-Europa, verwijdering van Amerikaanse atoomwapens uit Europa en een verbod op militaire oefeningen van de westerse alliantie in voormalige Sovjet-republieken. Duitsland en de VS hebben gezegd dat sommige eisen van Rusland onbespreekbaar zijn, maar dat ze bereid zijn om te praten over andere.

Westerse regeringen melden ondertussen dat de Russische troepenopbouw aan de Oekraïense grens doorgaat. Rusland heeft er troepen, tanks en raketsystemen verzameld. De regering in Kiev schat dat er nu 122 duizend Russische soldaten gelegerd zijn binnen 200 kilometer van de grens.

‘Gehersenspoeld’

Om de Russische bevolking te overtuigen van een externe dreiging, sprak Poetin donderdag uitgebreid over Oekraïne en de Navo tijdens zijn jaarlijkse persconferentie (duur: 3 uur en 56 minuten). Hij zei dat de Oekraïense president Zelenski onder controle staat van ‘nazi’s’, dat Oekraïeners worden ‘gehersenspoeld’ door het Westen en dat ‘radicalen’ in Oekraïne een militaire operatie voorbereiden tegen Rusland. Ook een vraag van een sportjournalist over de Olympische Spelen beantwoordde Poetin met een tirade over pogingen van de Navo ‘om de Berlijnse Muur naar het oosten op te schuiven’.

Veel aandacht schonk Poetin aan het lot van de inwoners van de Donbass. Rusland ontketende in 2014 een oorlog in deze Oost-Oekraïense regio, maar beschuldigt de autoriteiten in Kiev van het geweld. ‘Hoe kunnen ze hun eigen burgers bombarderen’, zei Poetin. Hij rechtvaardigde eerdere invasies, zoals de annexatie van de Krim, met het argument dat Russischtalige mensen beschermd moeten worden.

De Russische bevolking zegt in opiniepeilingen steeds banger te zijn voor een oorlog. De helft van de Russen ziet de VS en de Navo als initiators van de spanningen in Oekraïne, aldus het onafhankelijke onderzoeksinstituut Levada. Slechts 4 procent houdt Rusland verantwoordelijk. Maar de peilingen laten ook zien dat Poetin steeds minder Russen overtuigt met zijn theorie dat het Westen Rusland probeert te omsingelen en verantwoordelijk is voor binnenlandse problemen.