Poetin blaast bestorming Azovstal-fabriek af en kiest voor blokkade • Westerse veiligheidsdiensten waarschuwen voor cyberaanvallen op landen die Oekraïne steunen

• Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft nieuwe sancties tegen Rusland afgekondigd

• De G7-landen beloven Oekraïne dit jaar nog eens meer dan 22 miljard euro aan financiële hulp

• Volgens de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadirov krijgen Russische troepen de Azovstal-fabriek in Marioepol vandaag in handen

• De opvang van Oekraïners in gastgezinnen gaat een stuk minder snel dan verwacht