Poetin bezoekt verwoest en geannexeerd Marioepol, Oekraïners furieus

Poetin krijgt uitleg van de Russische vicepremier Khusnullin, die de wederopbouw van Marioepol leidt. Beeld via Reuters

Poetins bezoek aan Marioepol kwam een dag nadat het Internationaal Strafhof in Den Haag vrijdag een internationaal arrestatiebevel tegen Poetin had uitgevaardigd vanwege zijn betrokkenheid bij de deportatie van honderden Oekraiënse kinderen naar Rusland. Het vond tevens plaats aan de vooravond van het bezoek van de Chinese president Xi Jinping, zijn bondgenoot, deze week aan Moskou. Poetins reisde vanuit de Krim, waar hij de negende verjaardag van de Russische annexatie van de Krim had gevierd.

Beelden van de Russische staatstelevisie lieten zien hoe Poetin zaterdagavond door vicepremier Marat Khusnullin in het donker door het verwoeste Marioepol werd rondgeleid en de wederopbouw inspecteerde. In een nieuwe, door het leger gebouwde woonbuurt onderhield hij zich met bewoners. ‘Bevalt het u hier?’, vroeg Poetin. ‘Heel erg, het is een klein stukje hemel dat we hier nu hebben’, antwoordde een vrouw, die Poetin geëmotioneerd dankte voor de ‘overwinning’. Khusnullin beloofde Poetin dat de binnenstad eind dit jaar is hersteld, ‘althans de gevels’.

Symbool van verzet

Marioepol groeide vorig jaar uit tot symbool van het Oekraïense verzet tegen de Russische invasie. In mei moesten de laatste verdedigers van de stad, die zich hadden verschanst in de Azovstal-staalfabriek, zich na een strijd van drie maanden overgeven. De stad werd door de Russische luchtaanvallen grotendeels verwoest, met als dieptepunt in maart het bombardement van het theater waarbij honderden burgers om het leven kwamen.

Het was zaterdag voor het eerst sinds de invasie dat Poetin zich zo dicht bij het front waagde. Anders dan de Oekraïense president Zelensky, die geregeld het front bezoekt om het moreel van zijn troepen te versterken, houdt de Russische leider zich verre van het strijdtoneel. Poetin reisde zaterdag van Marioepol per helikopter door naar het Russische Rostov aan de Don, waar hij zondag in een commandocentrum overleg had met zijn chefstaf Valeri Gerasimov, de hoogste leider van de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne.

Vergelijking met Hitler

Oekraïners reageerden furieus op Poetins bezoek aan Marioepol. Een adviseur van Zelensky laakte Poetins ‘cynisme’ en ‘gebrek aan berouw’. Het avondlijke bezoek past bij een dief, liet het Oekraïense ministerie van Defensie weten. Twitter-berichten wezen er spottend op dat in 1941 een andere dictator (Hitler) Marioepol bezocht. ‘En we weten hoe het met hem afliep.’

De graandeal tussen Oekraïne, Rusland, Turkije en de Verenigde Naties is intussen zaterdag, enkele uren voordat hij zou verlopen, na uiterst moeizame onderhandelingen toch verlengd. Onduidelijk is wel de termijn: volgens Oekraïne gaat het om een verlenging met 120 dagen, Rusland heeft het over 60 dagen. Dankzij de deal kunnen Oekraïne en Rusland ondanks de oorlog graan exporteren via de Zwarte Zee.