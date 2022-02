Poetin beveelt om nucleaire ‘afschrikkingsmiddelen’ op scherp te zetten

Beeld afkomstig uit de video van zondag, waarin President Poetin de Russische kernwapens met zijn legertop besprak. Beeld via REUTERS

Poetin zei tijdens een bijeenkomst met de legertop dat Navo-landen ‘agressieve opmerkingen jegens ons land’ hebben gemaakt en wil daarom kernwapens in een ‘speciale staat van paraatheid’ brengen. De Verenigde Staten zijn verbolgen. ‘Een onacceptabele escalatie van deze oorlog’, zei de Amerikaanse afgezant voor de VN, Linda Thomas-Greenfield, op de Amerikaanse televisie.

Wat Poetin concreet heeft bevolen, is niet helemaal duidelijk. Zowel Rusland als de VS hebben normaal gesproken al kernwapens op land en in onderzeeërs klaar staan voor gebruik. Rusland zou bijvoorbeeld kunnen besluiten om ook bommenwerpers van kernwapens te voorzien, aldus kernwapenexpert Hans Kristensen van de Federation of American Scientists tegen persbureau AP. Dan zou de VS zichzelf gedwongen kunnen voelen om hetzelfde te doen, voegde hij toe.

Niet-bestaande dreigingen

De Navo heeft herhaaldelijk duidelijk gemaakt niet te zullen vechten in Oekraïne. Wel sturen Navo-landen, waaronder Nederland, wapens naar Oekraïne en sturen ze meer soldaten naar Oost-Europese lidstaten die zich bedreigd voelen door Rusland. Duitsland, dat sinds de Tweede Wereldoorlog een uitgesproken pacifistische koers heeft gevaren, steekt 100 miljard euro extra in zijn defensie naar aanleiding van de Russische invasie van Oekraïne.

Volgens de regering-Biden past de stap van Poetin in een ‘patroon’ waarin hij niet-bestaande dreigingen gebruikt om agressieve daden te verantwoorden. ‘We zien hem dit keer op keer doen. Op geen enkel moment is Rusland bedreigd geweest door de Navo of door Oekraïne’, zei een woordvoerder van het Witte Huis op de Amerikaanse tv-zender ABC.

De Amerikaanse regering broedt op meer sancties, waarbij ook het treffen van de grote Russische energiesector op tafel ligt, zei hij. ‘Maar we willen er dan wel voor zorgen dat we de impact op de wereldwijde energiemarkt minimaliseren.’

‘Dit betekent niet dat ze op het punt staan gebruikt te worden’, aldus Rafael Loss, veiligheidsanalist bij het European Council for Foreign Policy in Berlijn, over de kernwapens. ‘Maar het is een duidelijk signaal aan het Westen: hou op de Russische militaire campagne in Oekraïne te dwarsbomen.’