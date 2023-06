Poetin beschuldigt Prigozjin in toespraak van verraad: ‘een dolk in de rug van ons land’

De Russische president Vladimir Poetin tijdens zijn toespraak tot de natie op zaterdagochtend. Beeld ANP / EPA

‘Dit is een dolk in de rug van ons land’, zei Poetin. ‘Wij zullen ons land beschermen tegen elke dreiging en elk verraad.’

Huurlingen van Wagner hebben het hoofdkwartier van het Russische leger in de Russische stad Rostov aan de Don bezet. In een filmpje dreigt Prigozjin een blokkade rond de stad aan te leggen, en naar Moskou op te trekken. Hij is woedend omdat een Wagner-eenheid volgens hem ‘in de rug’ is aangevallen door het Russische leger – iets dat het Russische ministerie van Defensie ontkent – en wil dat de twee hoogste legerleiders Sergej Sjojgoe en Valeri Gerasimov, aan hem worden uitgeleverd.

‘Eigen ego’s en belangen’

In zijn toespraak tot de natie, die een paar minuten duurde, noemde Poetin de Wagner-leider niet bij naam, maar zei dat ‘sommige Russen zijn misleid’ door leiders die ‘hun eigen ego’s en belangen’ voorop stellen. Hiermee dreigen zij Rusland volgens Poetin in een burgeroorlog te storten: ‘ze willen Rusland naar de anarchie en broedermoord duwen’.

De president verwees in zijn speech naar de Russische Revolutie van 1917, waarbij de bolsjewieken onder Lenin de Russische regering omver wierpen. Dat liep uit op een burgeroorlog. ‘Russen vermoordden Russen, broers vermoordden broers. De winst was voor gelukszoekers en buitenlandse mogendheden, die het land verdeelden en in stukken scheurden’, aldus Poetin. ‘Dit laten wij niet gebeuren. Onze acties om het vaderland te verdedigen tegen een dergelijke dreiging zullen meedogenloos zijn.’

Hij gaf toe dat Rostov aan de Don, een stad met een miljoen inwoners en een belangrijke uitvalsbasis voor het Russische leger in de oorlog tegen Oekraïne, niet langer onder controle is van het Russische leger. ‘De situatie is erg moeilijk’, zegt hij. ‘We zullen maatregelen treffen om de situatie te stabiliseren.’

Al maandenlang kritiek

Prigozjin bekritiseert de top van het Russische leger al maandenlang – met name de minister van Defensie Sergej Sjojgoe. Vrijdagochtend beschuldigde hij Sjojgoe er zelfs van verantwoordelijk te zijn voor de start van de oorlog in Oekraïne: hij zou volgens Prigozjin hogerop willen komen en hopen op deze manier van generaal tot maarschalk benoemd te worden. Dit gaat volledig tegen het verhaal van Poetin in – die claimt dat de ‘speciale militaire operatie’ nodig was om Oekraïne te ‘de-nazificeren’ en ‘demilitariseren’.

Terwijl iedere kritiek tegen de oorlog door Poetin keihard wordt neergeslagen, heeft hij Prigozjin altijd met rust gelaten. Het blijft raden waarom hij de huurlingenbaas zoveel ruimte gaf. Mogelijk kwam diens kritiek Poetin goed uit omdat de prestaties van het leger waren tegengevallen, en vermoedelijk twijfelde hij niet aan de loyaliteit van Prigozjin.