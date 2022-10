Poetin beschuldigt Oekraïne alsnog van aanval Krimbrug, maar bagatelliseert de gevolgen

Sattelietbeeld van de schade aan de Kertsjbrug tussen Rusland en de Krim. Beeld AP

Poetin sprak op het Telegram-kanaal van het Kremlin. Volgens hem is de schuld van Oekraïne vastgesteld door een onderzoek, dat zaterdag en zondag is ingesteld. ‘Er bestaat geen twijfel. Dit is een daad van terrorisme die is gericht op het verwoesten van uiterst belangrijke burger-infrastructuur. Dit was voorbereid, uitgevoerd en opgedragen door Oekraïne.’

Het hele weekeinde was een reactie van het Kremlin uitgebleven, en leek het of Poetin de aanslag het liefst zo snel mogelijk wilden vergeten. Hij reageerde niet op een roep om wraak van ‘haviken’ in Moskou. ‘Bombardeer Oekraïne terug naar de 18de eeuw’, brieste bijvoorbeeld Pyotr Tolstoy, vicevoorzitter van het Russische parlement na de spectaculaire aanslag op de brug.

Poetin zit wat dat betreft ook nu nog in een moeilijke positie. De oorlog in Oekraïne heeft al bewezen dat Rusland weinig meer heeft om mee terug te slaan. Meer dan eens is er gedreigd met een kernbom, maar Vladimir Poetin, die vrijdag zijn 70ste verjaardag vierde, kiest voor een andere aanpak: hij beschuldigt Oekraïne wel, maar bagatelliseert de gevolgen van wat er is gebeurd.

Er is niets aan de hand, de brug is alleen maar beschadigd, is de boodschap die het Kremlin dit weekeinde uitdroeg. Zondag volgt zelfs het bericht dat de treinen weer rijden (‘volgens het spoorboekje’, aldus een opgewekte Russische bekendmaking). Ook de autobrug is maar half kapot – de andere helft is nog te gebruiken en is zondag eveneens opnieuw ‘in gebruik genomen’, meldt het Russische ministerie van Transport.

De beelden van de explosie, de stukken rijbaan die in het water hangen en de in vlammen gehulde brandstoftrein wekken zaterdagochtend een andere indruk. Volgens informatie van het Britse ministerie van Defensie is het verkeer over de brug ‘ernstig belemmerd’, en volgens de Schotse hoogleraar Strategische Studies Phillips O’Brien zal nog maar moeten blijken hoe stevig de brug is wanneer er geen lege maar volle treinen overheen gaan. De Krim-brug is van wezenlijk logistiek belang. Het is de belangrijkste aanvoerlijn voor wapens en brandstof voor Russische troepen die vechten in het zuiden van Oekraïne.

Vrachtwagen

Het Kremlin is ook snel met het verspreiden van de conclusie dat hier geen Oekraïense raket is ingeslagen, maar dat een vrachtwagen gevuld met explosieven, bestuurd door een man uit Azerbeidzjan, de vernieling heeft veroorzaakt. Russische media verspreiden een overdaad aan filmpjes en foto’s van de witte vrachtwagen zonder opschrift die gescand en geïnspecteerd wordt voor het oprijden van de brug.

Het is niet meer dan een terroristische aanslag zoals ze wel vaker voorkomen in Rusland, is de boodschap. Daar valt tegenin te brengen dat zelfmoordaanslagen er uiterst zeldzaam zijn. In westerse media worden alle berichten doorgegeven, voorzien van slagen om de arm, met woorden als ‘zou’, ‘mogelijk’ en ‘volgens het Russische staatspersbureau TASS’.

Twijfel aan de Russische versie van het verhaal, zoals die wereldwijd aanwezig was nadat het Russische vlaggenschip de Moskva tot zinken was gebracht, blijft deze keer grotendeels beperkt tot sociale media. Daar wordt gespeculeerd over mysterieuze bootjes bij de brug en over in het geheim geplaatste explosieven. Ook wordt gesproken over Oekraïens/Amerikaans geschut dat een zware precisiegranaat op de brug zou hebben afgevuurd. Een rond gat in het kapotte wegdek zou daarop wijzen, zegt Chuck Pfarrer, een voormalig Navy Seal van de Amerikaanse marine op Twitter: ‘Het heeft alle kenmerken van een aanval met een Himars.’ De Britse BBC concludeert uit eigen onderzoek van de beelden en verklaringen van deskundigen eveneens dat van een exploderende vrachtauto ‘geen sprake kan zijn’.

Een raketaanval is een versie van de werkelijkheid die Poetin niet gelegen zou komen. De Krim-brug gold als een van de zwaarstbewaakte objecten in de oorlog. Het zou helemaal niet door raketten getroffen moeten kunnen worden, en Oekraïne zou daartoe ook niet in staat moeten zijn. Een Oekraïense raketaanval zou bovendien met heel veel kracht beantwoord moeten worden, en in dat geval zou kunnen blijken dat Rusland helemaal geen krachtig antwoord meer over heeft – of het zou een kernraket moeten zijn. Een ‘terroristische aanslag’ door Oekraïne is in de propaganda beter te verkopen: dat haalt de tegenstander, die al is afgebeeld als nazi’s, nog verder omlaag.

Burgerdoelen

Een harde wraakactie is tot dusver uitgebleven. Rusland doet ook dit weekeinde wat het sinds 24 februari steeds heeft gedaan: in plaats van een spectaculaire actie tegen Oekraïne gaat het zich te buiten aan nieuwe raketaanvallen op burgerdoelen. Vooral de stad Zaporizja is daarbij zaterdag zwaar getroffen. Meerdere raketten troffen daar een flatgebouw en woningen, waarbij minstens 17 mensen om het leven kwamen.

Zaporizja is de hoofdstad van een van de vier Oekraïense gebieden die Poetin vorige maand met één pennestreek, illegaal, tot Russisch grondgebied verklaarde. De stad Zaporizja is echter nog steeds in Oekraïense handen, en wordt daarom door Rusland voortdurend bestookt. De afgelopen 9 dagen zijn daarbij zeker 60 doden gevallen. Donderdag alleen al kwamen er 14 mensen om bij de beschietingen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky sprak van ‘genadeloze aanvallen op vreedzame mensen’, en had het over de ‘absolute slechtheid’ van Rusland, en ‘het absolute kwaad’.

Op vijftig kilometer van de stad Zaporizja, midden in het oorlogsgebied, ligt de Zaporizja-kerncentrale, die in Russische handen is. Het Oekraïense atoomagentschap Energoatom maakte vrijdag bekend dat de centrale is losgekoppeld van het stroomnet. De stroom voor de koeling wordt sindsdien alleen nog geleverd door dieselgeneratoren, die voor hooguit tien dagen diesel zouden hebben. De afgelopen weken zijn de hoofdstroomlijnen van de centrale al enkele keren kapotgeschoten en weer gerepareerd. Als de kerncentrale niet meer wordt gekoeld, dreigt een nucleaire ramp. Volgens Oekraïne gebruikt Rusland de centrale als een nucleair dreigement.

Grappen

Oekraïne heeft de aanslag op de Krim-brug, Poetins ‘kroonjuweel’, niet rechtstreeks geclaimd. Al citeert The Washington Post een anonieme ‘functionaris’ die zegt dat de Oekraïense geheime dienst erachter zit. Oekraïne lacht openlijk in zijn vuistje over de enorme stunt. President Volodymyr Zelensky maakte zaterdag een grap op berichtenapp Telegram over hoe mooi het weer is in Oekraïne en hoe warm, en dat ‘de toekomst er nog zonniger uitziet als alle bezetters het land zullen hebben verlaten’.

Op het Oekraïense internet wemelt het van de grappen, zoals Marilyn Monroe die ‘Happy Birthday’ zingt voor Poetin naast een foto van de explosie, of Poetin zelf die telt: ‘Een... twee... drie!’ waarna de brug ontploft. Er blijkt zelfs al een Oekraïense postzegel te zijn ontworpen in de trant van de zegel waarop de ondergang van het Russische vlaggeschip Moskva werd bejubeld. In Kyiv staat de ‘zegel met de brug’ in groot formaat, zodat Oekraïners er een selfie mee kunnen maken.