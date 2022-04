Poetin belt Orbán: ‘Je hebt mij voor schut gezet, jouw opdracht was tweedracht te zaaien in de EU’

Beeld Javier Muñoz

Vladimir Poetin: ‘Goedemorgen Viktor Viktator, mijn felicitaties met je verkiezingszege.’

Viktor Orbán: ‘Dankjewel Herr Poetler. Jij gefeliciteerd met je zeges in Oekr… nou ja niet daarmee, maar met al jouw verkiezingszeges. Jij wint toch ook altijd verkiezingen? Wij hebben allebei methodes waardoor het, zeg maar, lastiger wordt verkiezingen te verliezen.’

Poetin: ‘Jazeker win ik altijd verkiezingen. In 2018 ben ik nog met 77,5 procent van de stemmen herkozen. Mijn methodes om te winnen zijn betrouwbaarder dan die van jou. Mijn oppositie is vergiftigd of gevangen, jouw oppositie ging aan kop in de polls vóór ik Oekraïne binnenviel. In wezen heb jij deze zege aan mij te danken: overal in Europa versterkt mijn oorlog de positie van de zittende leiders. Mensen willen geen leiderschapswisselingen in onzekere tijden. Boris Johnson had zonder mijn oorlog vrijwel zeker moeten aftreden vanwege zijn illegale feesten, maar hij verdomt het die behulpzame Poetin even te bedanken. Luister, ik bel je eigenlijk om te informeren wanneer je gaat doen wat je had beloofd.’

Orbán: ‘Wat had ik beloofd?’

Poetin: ‘Drink jij ’s ochtends al palinka of heb je net zo’n laag IQ als Loekasjenko van Belarus? Dacht jij dat jij zomaar jarenlang lage gastarieven en gunstige voorwaarden van mij had gekregen? Je hebt me de afgelopen weken voor schut gezet Viktator. Ik had op je gerekend, maar je deed gewoon mee met de Navo en de sancties van de EU. Al die EU-leiders riepen triomfantelijk: zelfs Orbán is aan boord. Het was jouw opdracht om tweedracht te zaaien. Dat betekent: je veto uitspreken in Navo-verband, je veto uitspreken in de Europese Raad, de EU verzwakken door dwars te liggen, verklaren dat Rusland legitiem handelt, dat Oekraïne geen land is, dat Poetin recht heeft op zijn eigen veiligheidszone.’

Orbán: ‘Ik doe wat ik kan Poetler, je weet dat ik fan ben van poetinisme, de Hongaarse rechtsstaat heb ik hervormd naar Russisch voorbeeld. Maar ik ben wel politicus hè. Ik heb te maken met Hongaren, niet met Russen. Je hebt Hongaren die zich nog herinneren dat jullie in 1956 hier zijn geweest. Er waren kiezers die bij die beelden uit Oekraïne riepen: precies zo reden die Russische tanks door de straten van Boedapest. Ik moest die verkiezingen winnen. Als ik niet als een windvaantje was gedraaid, had de oppositie gewonnen en was jij je enige vriend in de EU kwijt geweest.’

Poetin: ‘Jij bent geen vriend, jij bent een goedkope opportunist. Die lui in Brussel hebben nog gelijk ook als ze zeggen dat Viktor Orbán een politicus is van de laagste soort, louter uit op zijn persoonlijke voordeel. Wel EU-subsidies opstrijken, geen respect voor EU-regels. Wel profiteren van die goede Poetin, nul komma nul loyaliteit als die goede Poetin hem nodig heeft. Ik zeg weleens: democratie is een spel waarin degene wint die de meeste kiezers weet op te lichten. Jij bent de grootste oplichter van allemaal.’

Orbán: ‘Toch mooi dat je Hongarije nog een democratie noemt, want mijn critici twijfelen daar weleens aan. Als ik mezelf een compliment mag geven, dan zeg ik: verkiezingen in Hongarije verlopen niet helemaal eerlijk, maar wel eerlijker dan in Rusland. Mijn systeem is een mooie hybride vorm. Ik ga nu ophangen, Poetler, want mijn lieve Anikó roept me. We vieren dat mijn vierde verkiezingszege op rij samenvalt met onze 36ste trouwdag. Spasiba!’

Poetin: ‘Pas jij maar op dat jouw thee binnenkort geen poloniumsmaakje heeft. Wij hebben in het Kremlin methodes om met valse vrienden af te rekenen.’