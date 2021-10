Poetin: als Duitsland Nord Stream 2 morgen goedkeurt, krijgt Europa overmorgen extra gas

Een werknemer bij het Slavyanskaya compressorstation, in de buurt van Leningrad, in augustus. Dit compressorstation geldt als het beginpunt van de Nord Stream 2-pijplijn. Beeld Peter Kovalev / Getty

Europa kan dan volgens Poetin aangesloten worden op 17,5 miljard kubieke meter gas. Dat is eentiende van de totale hoeveelheid gas die Gazprom vorig jaar naar Europa exporteerde. Die aanvulling zou Europa helpen om warm de winter door te komen ten tijde van gastekorten.

Poetins uitspraken bevestigen vermoedens van Europese politici dat Rusland de gascrisis aanwendt om Duitsland onder druk te zetten om Nord Stream 2 versneld te openen. De pijpleiding is klaar, maar toezichthouders in Berlijn en Brussel moeten nog beoordelen of de leiding voldoet aan Europese wetgeving. De toezichthouders hebben de hele winter om daar over te oordelen.

De uitspraken suggereren ook dat Rusland beschikt over genoeg voorraden om West-Europa per direct van extra gas te voorzien. Daar bestonden twijfels over, omdat Rusland weigert om de toevoer op te schroeven via bestaande pijpleidingen door Oekraïne en Polen.

Geopolitiek project

Nord Stream 2 omzeilt die landen en wordt daarom in Oost-Europa en de VS gezien als een geopolitiek project van het Kremlin. Poetin wil de pijpleiding zo snel mogelijk in gebruik nemen om een eind te maken aan westerse pogingen om het project te blokkeren.

Volgens de Russische president heeft de EU de gascrisis aan zichzelf te wijten. Hij vindt dat lidstaten in de afgelopen jaren langetermijncontracten hadden moeten sluiten met Gazprom. Ook zegt hij dat landen zichzelf in de problemen hebben gebracht met ‘drastisch’ duurzaamheidsbeleid, waarbij Nederland de eigen gasproductie terugschroefde en Duitsland stopte met kernenergie.