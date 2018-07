Poeder in handbagage? Alleen babyvoedsel en as van overledene mogen vliegtuig naar VS nog in

Foto RV

De veiligheidsdienst voor het vervoer daar heeft buitenlandse luchtvaartmaatschappijen gevraagd om op vluchten naar de VS een extra check uit te voeren op poeders in handbagage, als het gaat om meer dan 350 milligram. Dat is zo’n beetje de hoeveelheid die past in een blikje bier. Controleurs kunnen verlangen dat de verpakkingen apart door de röntgenscanner gaan of dat de passagier het spul inlevert voor vernietiging. De maatregel ging afgelopen zaterdag in, maar luchtvaartmaatschappijen hebben er weinig ruchtbaarheid aan gegeven.

Binnenlandse vluchten

Op binnenlandse vluchten in de VS wordt al sinds vorig jaar zomer strenger gecontroleerd op make-up, proteïneshakes (eiwitshakes), kruiden en talkpoeder. Deze poeders staan nog niet op de officiële verbodslijst, maar de Transportation Safety Agency (TSA) waarschuwt passagiers wel voor oponthoud als ze grotere hoeveelheden in hun handbagage vervoeren.

De TSA zegt te willen verhinderen dat poeders onrust veroorzakenbij passagiers en bemanningsleden en te willen voorkomen dat terroristen bestanddelen voor een bom aan boord smokkelen. Aanleiding voor de maatregel was een verijdelde aanslag vorig jaar op een vlucht van Sidney naar Abu Dhabi. De Australische politie pakte destijds vier mensen op.

Hoe zit dat op Schiphol?

Schiphol gaat bij de centrale securitycheck niet op de aanwezigheid van poeders controleren. ‘Het gaat om een extra check die luchtvaartmaatschappijen zelf uitvoeren op vluchten naar de Verenigde Staten’, aldus een woordvoerder. KLM waarschuwt op haar website voor het nieuwe voorschrift van de TSA, die afgelopen zaterdag van kracht werd. Uitgezonderd van de maatregel is babyvoeding die tijdens de vlucht wordt geconsumeerd, de as van overleden familieleden en producten die in de taxfreewinkels zijn gekocht en zijn verzegeld.

Al sinds een kwart eeuw, nog voor de aanslagen van 9/11 (2001), gelden er beperkingen op de hoeveelheid vloeistoffen, crèmes, pasta’s en gels die passagiers mogen meenemen in hun handbagage. De verpakkingen daarvan mogen niet meer dan 100 milliliter bevatten. Sinds 2006 moeten vloeistoffen apart worden aangeboden bij de securitycheck, in een doorzichtige zak met maximaal 1liter inhoud.

Voor reizigers op Schiphol is er ook verlichting van het beveiligingsregime op komst. De luchthaven is druk bezig om betere scanners te installeren. Zakjes met vloeistoffen, maar ook laptops en andere elektronica hoeven niet meer altijd uit de tas of de koffer.