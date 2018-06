Podcast: Moeten we ons prostitutiebeleid helemaal omgooien?

Sterre was dertien toen zij het slachtoffer werd van seksuele uitbuiting. Voor haar werk als onderzoeksjournalist sprak Renate van der Zee vele meisjes zoals haar. Zij vindt het Nederlandse prostitutiebeleid achterhaald en discussieert daarover met Jonathan van het Reve. Moet het kopen van seks worden verboden? Deze week in het Volkskrantgeluid.

Foto Linelle Deunk

