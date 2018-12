Het Volkskrantgeluid

Podcast: Hoe kies je welk buitenlands nieuws er écht toe doet?

Ooit leek het er voor Alex Burghoorn op dat alles snel goed zou komen met de wereld. Nu ziet hij als chef buitenland van de Volkskrant een wereld waarin eigenbelang en angst voor de ander de boventoon lijkt te voeren. We praten in het Volkskrantgeluid over hoe je in dit soort tijden zo goed mogelijk verslag doet van het buitenland, en we kijken vooruit naar wat er in 2019 staat te gebeuren.