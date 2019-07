PODCAST HET VOLKSKRANTGELUID

Podcast: heeft Nederlands klimaatbeleid wel zin?

Er is een klimaatakkoord, maar heeft dat eigenlijk wel zin? Wetenschapsjournalist Maarten Keulemans denkt dat we beter geld in andere landen en in innovatie kunnen stoppen. Dat levert meer op. Politiek redacteur Yvonne Hofs vindt dat we ook hier in Nederland moeten investeren. In het Volkskrantgeluid praten ze over de nut en noodzaak van Nederlands klimaatbeleid.