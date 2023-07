Plusje voor huizenprijs, maar de woningmarkt blijft traag, vooral in de nieuwbouwverkoop

Een nieuwbouwproject aan de Grevelingenstraat in Middelburg. Beeld Arie Kievit

Dat blijkt uit de cijfers van makelaarsvereniging NVM over het tweede kwartaal van dit jaar. De makelaars spreken van een ‘koopwoningmarkt die opveert’, na een jaar van dalende prijzen en verkopen en een oplopend aantal huizen dat te koop werd gezet. De stijging van de gemiddelde prijs komt vooral doordat er meer duurdere huizen zijn verkocht, merkt de vereniging op. Dat stuwt het gemiddelde omhoog.

Makelaar Lana Gerssen, voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen, ziet ook dat er nog steeds sprake is van een krappe markt: de vraag naar woningen is nog steeds veel groter dan het aanbod. Er werden in het tweede kwartaal ruim 34 duizend bestaande woningen verkocht, 5 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Daar stonden 29 duizend nieuwe tekoopborden tegenover. Het aanbod nam dus iets af.

Over de auteur

Marc van den Eerenbeemt is redacteur economie voor de Volkskrant en schrijft over onder meer de woningmarkt en vastgoed.

De verkoop van nieuwbouwhuizen blijft nog steeds sterk achter. Veel huizenkopers laten de nieuwbouw links liggen door de sterk gestegen hypotheekrente. Een gemiddelde verkoopprijs van 468 duizend euro sinds maart is voor velen nog te hoog gegrepen.

De afgelopen maanden werden 4.300 nieuwbouwhuizen verkocht. Dat is minder dan in dezelfde periode van vorig jaar, toen net geen 5.000 woningen werden verkocht, het laagste aantal sinds de kredietcrisis van 2008. In het tweede kwartaal stonden bijna 20 duizend nieuwbouwwoningen te koop. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, bijna 80 procent meer dan in dezelfde periode een jaar geleden en 16 procent meer dan in het eerste kwartaal van dit jaar.

Lichtpuntje

Het uitblijven van verkopen in de nieuwbouw voorspelt weinig goeds over de woningbouw. Veel bouwers schuiven woningprojecten op de lange baan, in de hoop dat de vraag later weer zal aantrekken. De NVM ziet echter een lichtpuntje. Ten opzichte van het eerste kwartaal is de verkoop van nieuwbouwhuizen iets toegenomen, net als het aantal goedkopere nieuwbouwhuizen. Dat is de eerste kwartaalwinst sinds begin 2021.

Ook kwamen er 7.400 nieuwbouwwoningen op de markt, ongeveer evenveel als in dezelfde periode vorig jaar en bijna 40 procent meer dan in het eerste kwartaal. De makelaars zien dit als ‘een toename in het vertrouwen van de verkoopbaarheid van nieuwbouw’.

Het tweede kwartaal is overigens wel een geliefde periode om huizen in de aanbieding te doen. De meeste woningen ogen in een zonnige junimaand immers aantrekkelijker dan op een bleke februaridag, weten verkopers. Dit seizoenseffect is dit jaar echter gering; er werden in totaal nog geen 3 procent meer woningen te koop aangeboden dan in het eerste kwartaal. Het totaal van 38 duizend te koop gezette woningen is het laagste aantal in een tweede kwartaal in tien jaar tijd.

In de loop van 2022 is het koopaanbod bijna verdubbeld. Eind juni stonden er bijna 32 duizend woningen te koop. Dat is bijna 30 procent meer dan een jaar eerder. De looptijd van het aanbod (de tijd dat een te koop staande woning gemiddeld te koop staat) is nu 67 dagen. Dat is 35 dagen langer dan vorig jaar.

Vergeleken met een jaar geleden liggen de verkoopprijzen van bestaande woningen dus nog steeds flink lager. Tussenwoningen zien met een min van ruim 7 procent de laagste prijsreductie, vrijstaande woningen met 11 procent de hoogste. In de afgelopen drie maanden ging 39 procent van de verkochte woningen van de hand voor meer dan de vraagprijs. Een jaar geleden was dat nog 82 procent. In de tussentijd hebben veel kopers hun vraagprijzen al flink (‘realistisch’) bijgesteld, stelden makelaars eerder. Overbieden heeft dus ook minder betekenis. De gemiddelde vraagprijs nam wel toe, van 500 duizend euro in 2022 naar 531 duizend euro nu.