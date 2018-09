Plukkers sinaasappels worden uitgebuit, blijkt uit eigen app van Albert Heijn

Fabrieksarbeiders checken sinaasappels in Araraquara, Brazilië. Foto Bloomberg via Getty Images

Dagblad Trouw gebruikte de Albert Heijn-app om achter de producent van sinaasappelsap te komen en meldde maandag dat dat een bedrijf is in Brazilië, waar arbeiders onder slechte arbeidsvoorwaarden hun werk moeten doen. Arbeiders verblijven in onveilige en onhygiënische accommodaties, zonder bedden of water en krijgen minder loon dan beloofd.

Dat was althans het oordeel van de Braziliaanse arbeidsrechter. Die verordonneerde Louis Dreyfus Company, de multinational waarvan Albert Heijn de sinaasappels koopt, afgelopen donderdag om aan 34 voormalige werknemers van de plantage 143.000 euro te betalen. Het bedrag vormt compensatie, achterstallig salaris en nooit ontvangen reiskosten.

Niet eerder konden consumenten de keten van een product zoals sinaasappelsap volgen, stelde de supermarktketen vast voordat Trouw erover schreef. Door het scannen van een code op de verpakking met de camera van de mobiele telefoon, moet de herkomst van. bijvoorbeeld, sinaasappelsap duidelijk worden.

Albert Heijn betreurt commotie

Albert Heijn zegt de commotie van nu te betreuren en die 'onterecht' te vinden. 'Het raakt ons dat we onterecht op deze manier worden afgeschilderd', stelt een woordvoerder. 'Wij hebben deze keten transparant gemaakt, juist naar aanleiding van eerdere kritiek over misstanden. De genoemde zaak dateert uit 2013 en inmiddels is de desbetreffende plantage sinds 2016 Rainforest Alliance gecertificeerd. Dat houdt in dat boeren duurzamere landbouwmethoden volgen die beter zijn voor milieu en natuur.’

Ondanks die certificatie zijn de omstandigheden niet verbeterd, bleek uit een rapport van onderzoekster Gisela ten Kate uit 2017, van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO). In dat rapport ‘Sap met een bittere nasmaak’ staat dat plukkers slechts een euro per dag verdienen en erg lange dagen maken. Toch is dat volgens Albert Heijn meer dan het minimumloon.

Zware onvoldoende

Eind juni haalde Albert Heijn, net als Jumbo, Lidl, Aldi en Plus, een zware onvoldoende op Oxfam Novib’s internationale duurzaamheidsranglijst van supermarkten. De supermarkten zouden leveranciers onder druk zetten om zo lage prijzen af te dwingen, waardoor de ongelijkheid in stand zou worden gehouden. Albert Heijn verdedigde zich toen door te wijzen naar de complexe situatie waar talloze leveranciers, partners en autoriteiten deel van uitmaken.

Omzet supermarkten komt steeds minder bij arbeiders in ontwikkelingslanden terecht

Van iedere euro die consumenten in de supermarkt besteden, komt slechts 8 cent terecht bij arbeiders en kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden. Twintig jaar geleden kregen leveranciers in ontwikkelingslanden nog 10 cent per euro. Nederlandse bedrijven scoren aanzienlijk slechter dan internationale ketens.