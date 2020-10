Pluimveehouders moeten kippen binnenhouden wegens vogelgriep

Vrije-uitloop en biologische pluimveebedrijven zijn extra vatbaar voor de vogelgriep omdat de vogels er meer in contact met de buitenlucht komen. Beeld Marcel van den Bergh

Hoe lang het pluimvee binnen moet blijven, is nog niet duidelijk. Het ministerie bekijkt de situatie en laat zich adviseren door een groep experts. Deze deskundigen zeggen na onderzoek dat woensdag is gedaan dat ‘het risico op een introductie op een pluimveebedrijf nu hoog is’. Vrije-uitloop en biologische pluimveebedrijven zijn extra vatbaar voor de vogelgriep omdat de vogels er meer in contact met de buitenlucht komen.

Het gaat om de virusvariant H5N8, die waarschijnlijk door trekvogels van Rusland en Kazachstan naar Nederland is gebracht. De griep kan zich gemakkelijk verspreiden onder wilde watervogels, die in deze tijd van het jaar vooral in groepen leven. Mogelijk is deze variant van de griep ook bij een dode smient aangetroffen.

Alert op uitbraken

Vorige maand spoorde de Europese Unie lidstaten al aan om alert te zijn op mogelijke uitbraken van vogelgriep onder wilde en gehouden vogels. Zogenaamde aviaire influenza A-virussen zijn zeer besmettelijk en veelal dodelijk voor vogels, maar de kansen op overdracht naar de mens zijn volgens de Europese gezondheids- en voedselautoriteiten klein, en dan nog alleen bij intensief contact met besmette vogels. Mensen worden er doorgaans ook niet erg ziek van. Van de variant H5N8 zijn geen menselijke besmettingen bekend.

Begin dit jaar waren er ook zorgen over de vogelgriep H5N8, die toen op diverse plekken in Midden- en Oost-Europa was uitgebroken en daar uit voorzorg tot ruimingen van tienduizenden kippen had geleid. De Nederlandse pluimveesector wilde daarom een ophokplicht, maar die achtte minister Carola Schouten van Landbouw aanvankelijk niet nodig. Pas medio februari, na een geval van vogelgriep in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg, op 400 kilometer van de Nederlandse grens, stelde ze een ophokplicht in.

Minister Schouten roept mensen nu op direct melding te maken bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit als zij een dode vogel hebben gevonden. Hoe dit moet, staat op de website van de NVWA.